Raspunsul Xiaomi: magazinul din Sibiu NU este unul oficial

Asa cum am banuit si noi, alaturi de multi dintre cititori, magazinul Xiaomi care se va deschide in Sibiu nu este unul oficial, o spun chiar cei de la compania mama.

Ieri am contactat Xiaomi pe toate mediile: Facebook, Twitter, eMail si astazi am primit urmatorul raspuns:

Hi Darius,

This is not an official store opening. Thanks for checking. If we have any updates about Romania, we will let you know.

Best,

Kaylene Hong

Communications Manager, Xiaomi