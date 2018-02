ArenaIT a implinit 11 ani

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Nu va retin mult, vreau doar sa va spun ca pe 6 ianuarie 2018 Arena IT a mai implinit un an de activitate, adica avem 11 ani. Nu stiu daca va mai amintiti dar anul trecut, la aniversarea celor 10 ani, am organizat o “petrecere” monstru.

Cu ajutorul sponsorilor nostri, am tinut un concurs care s-a lungit pe mai bine de 14 zile si a avut premii in valoare de peste 10.000 lei. Despre asta puteti citi aici.

Intre timp, a venit si 2018 si fara sa ne dam seama am ratat 6 ianuarie, cand am implinit inca un an de activitate.

In anul ce tocmai s-a scur am scris 1000 de noi articole, ajungand la 15334, fata de 14357 in 2017 si am mai strans aproape 20.000 de comentarii, ajungand la 105752. Un numar mare, as zice eu.

Speram ca in 2018 lucrurile vor merge la fel: incercam articole cat mai interesante, review-uri cat mai sincere si, daca merge totul bine, revenim si pe partea de review-uri auto, unde am facut deja mici pasi si rezultatele au fost bune. Vedetele acestui an vor fi masinile electrice. Probabil vom testa Renault Zoe de 40 KW si noul Nissan Leaf. Mai departe ramane de vazut. Testele vor fi sincere si la obiect, cum v-am obisnuit deja: Renault Zoe Review, Dacia Sandero Easy-R (automata) Review, Dacia Duster EDC (automat) Review

Evident, vom avea si concursuri ca sa fidelizam cititorii si ma gandeam sa cautam si o metoda sa punctam activitatea pe site (comentariile), ce ziceti?

Altfel, va uram tuturor un an nou cat mai bun si mai prosper. Mai sunt 11 luni si vine 2019. 😀