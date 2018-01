Tenda AC 15 review: un router gigabit, dual-band, foarte bun

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Recent routerul pe care-l aveam in dotare a murit, dupa vreo doi ani de folosire (va spun mai multe la finalul articolului), asa ca a trebuit sa caut un inlocuitor. Pentru prima data, m-am uitat si in gradina celor de la Tenda, unde un AC15, un router gigabit si dual-band parea cea mai buna oferta.

O scurta perioada, pana am ajuns in posesia noului router, am stat pe o conexiune de 100 Mbps. N-a fost rau deloc, se poate supravietui, insa pentru ca acasa consum destul de multa media si nu numai (YouTube, Netflix, Plex, server FTP, server de dezvoltare) diferenta intre ~10 MB/s si ~30 MB/s (pentru ca am FiberLink 300 de la RDS) s-a simtit bine de tot.

In fine, sa revenim la subiect si sa va prezint, cat pot de la obiect, principalele plusuri si minusuri ale routerului Tenda Gigabit Dual-Band AC15, un router care costa de obicei in jurul sumei de 400 lei si poate chiar sub.

Design. Routerul celor de la Tenda este unul care sta in picioare, nu asezat. Nu stiu sigur daca are vreun efect pozitiv asupra semnalului sau e doar o alegere de design. Ce-i drept, n-arata rau deloc si se incadreaza in tendintele pe care majoritatea producatorilor de echipamente de retea le adopta in ultima vreme: sa fie cat mai glossy, cat mai eye-catching. Nu sunt neaparat un fan al acestui tip de design dar nici nu pot sa spun ca-mi displace si vreau sa-l ascund in sufragerie.

Dotari si specificatii. Pe scurt, avem parte de un router gigabit dar si dual-band. Acesta promite pana la 600 Mbps pe Wi-Fi 2.4 GHz si pana la 1300 Mbps pe Wi-Fi pe 5 GHz. Atentie, astea sunt viteze cumulate, adica pot fi atinse cu mai multi utilizatori simultan, in general.

Pe spate avem 4 porturi, din care unul e WAN (pentru internet) si un port USB 3.0, pentru sharing de fisiere sau imprimanta. Aici puteti nota un minus pentru cele 4 porturi. La fix cat sa trebuiasca sa-mi cumpar si un switch gigabit suplimentar, ca mai aveam nevoie de un port. 🙂

Instalare si configurare. Mi s-a parut unul dintre cele mai simplu de instalat routerele pe care am pus mana pana acum. L-am bagat in priza, l-am legat la cablul de internet, m-am conectat prin Wi-Fi la el folosind WPS si am inceput sa-l configurez.

Asistentul de configurare a stiut automat ca e vorba de o conexiune PPPoE de la RDS, mi-a cerut user si parola si mai departe am facut setarile obisnuite: nume Wi-Fi, parole, samd. In mai putin de 5 minute routerul era instalat si internetul mergea.

Interfata de administrare. Mi se pare extrem de intuitiva, simpla de utilizat dar in acelasi timp complexa. Ai o gramada de informatii referitoare la dispozitiv si, mai mult, poti stabili o gramada de limitari, printre care si unele de latime de banda, lucru genial daca ai o conexiune de internet limitata – cum am la casa de la tara, unde trag de o conexiune fixa 4G de la Orange.

Mi-a placut mult aici ca:

poti stabili reguli de control parental

ai posibilitatea de a programa oprirea si pornirea LED-urilor, ca sa nu te deranjeze noaptea

iti poti face un server propriu de VPN

routerul stie sa isi faca singur update

stie HDD-uri cu USB 3.0 chiar daca sunt partitionate

viteza in retea, pe cablu, e de in jur de 40 MB/s

poti seta o retea Wi-Fi pentru guest, cu latime de banda predefinita

Nu mi-a placut ca:

poti avea doar doi utilizatori pentru accesul datelor in retea: admin cu drepturi de citire si scriere si guest cu drepturi de citire, dar pana la urma nu e un NAS

parola de autentificare ca admin, la accesarea interfetei, e vizibila direct si nu exista utilizator pentru admin

serverul de FTP este la fel de primitiv

In rest, va las cu cateva screenshot-uri din meniurile de administrare.

Viteze si performante. Mai jos vedeti cateva imagini ce reprezinta vitezele atinse de acest router pe cablu, Wi-Fi 2.4 GHz si Wi-Fi 5 GHz cu Pixel 2. Ca idee, viteza pe cablu e cam limitata de conexiunea mea de 300 Mbps, ca-s sigur ca ar merge undeva la 900 Mbps daca as avea 1 Gigabit.

Tot ce mai pot sa adaug aici e ca vitezele astea sunt peste tot ceea ce am avut/testat pana acum.

Semnal. Pot sa va spun doar ca intr-un apartament cu 2 camere, amplasat in mijlocul apartamentului dar pe o latura, ai semnal plin peste tot. Ce mai pot sa va spun e ca locuiesc la etajul 5 si telefonul s-a conectat la Wi-Fi-ul din casa cand eram in fata blocului, in masina, pe partea opusa apartamentului.

Concluzie. In concluzie, Tenda AC15 mi se pare o alegere extrem de buna mai ales in intervalul de pret 380-450 lei, unde am tot vazut ca s-a situat si sper sa revina. Este un router puternic, rapid, cu setari complexe dar care in acelasi timp e usor de configrat.

De ce am schimbat routerul. In ultimii 4-5 ani am avut doar routere TPLink. Ultimul a fost un Archer C2 care a cedat (se bloca si trebuia resetat zilnic) dupa vreo 2 ani si un pic de folosire. Am vrut sa incerc si altceva si, pana acum, am avut doar suprize placute, ramane de vazut pe viitor.