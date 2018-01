Review Acer Spin 5 – laptop convertibil cu stylus

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Oamenii productivi sunt foarte atenti la gadget-urile pe care le cumpara. Au nevoie ca device-ul sa se muleze pe necesitatile lor astfel incat ei sa poata lucra din ce in ce mai bine. Acer Spin 5 este un laptop destinat oamenilor productivi si care sunt mereu in miscare. Deoarece acest laptop poate fi si tableta atunci cand situatia o cere.

Design

La cat de mic este m-a impresionat constructia lui. Este din metal, ceea ce inseamna ca nu este tocmai foarte usor pentru un laptop din aceasta categorie. Insa la doar 1.7kg nu poti spune ca este greu. La contact simti metalul rece si placut care iti da senzatia de calitate, de premium. Atentia la detalii se simte. Locurile de imbinare sunt bine realizate, balamalele sunt solide iar piciorusele sunt cauciucate pentru aderenta.

Pe lateralul din stanga are urmatoarele porturi: alimentarea, 1x HDMI, 1x USB C si 2x USB 3.0. Pe partea opusa are 1x USB 2.0, butoanele de volum si de power, LED-urile de status, un jack audio si un card reader. Pe spate este zona de racire de unde trage aer, iar cand ii ridicati capacul o sa vedeti difuzoarele. De asemenea, pe zona trackpad-ului este amplasat si un senzor de amprenta.

Tastatura este una simpla asa cum ati mai vazut pana acum si pe alte laptop-uri. Este silentioasa, confortabila, dar este in format mini, deci ii lipseste zona de Numepad. La o diagonala de 13 inch este si normal. Trackpad-ul este integrat in carcasa si este suficient de sensibil incat sa fie usor si placut de utilizat. Era sa uit faptul ca este iluminata.

Ecran

Diagonala de 13.3 inch este perfecta pentru rezolutia Full HD. Panoul folosit de tip IPS este pus cu un scop clar. Laptop-ul va fi folosit pentru munca de birou si probabil pentru recreatie. Astfel, utilizatorul trebuie sa se bucure de o imagine clara, luminoasa si unghiuri largi de vizualizare. Cel mai mare avantaj al ecranului este faptul ca se poate plia la 360 de grade. Laptop-ul se transforma in tableta, iar panoul tactil incepe sa-si intre in rol. Impreuna cu functia Tablet Mode din Windows 10, experienta se transforma radical.

Sunet

Nu as putea spune ca sunt impresionat. Insa in comparatie cu alte laptop-uri, difuzoarele micute ale lui Spin 5 sunt foarte bune. Ofera un sunet puternic si clar si este o placere sa te uiti la filme. Si in casti sunetul este la fel de bun.

Performante

Va imaginati ca nu este un laptop foarte puternic tinand cont de diagonala si greutate. Am realizat cateva teste simple ca sa va puteti face o idee despre acest Spin 5. Insa in mare parte nu este un laptop de pe care poti face editare video la nivel pro sau de pe care sa te joci ultimele jocuri. Este gandit pentru munca de birou, socializare si pentru oamenii care sunt mereu in miscare si au nevoie de un dispozitiv de pe care pot lucra oricand.

Procesor: Intel Core i5 8250U

RAM: 8GB DDR4

Stocare: SSD 256GB

Ecran: 13.3 inch Full HD IPS

Wi-Fi AC

Bluetooth

Ii lipseste portul LAN, insa din punctul meu de vedere nu este un minus tinand cont ca este un produs portabil. Wi-Fi este cam peste tot. In plus iti permite sa te conectezi la 2 retele de 2.4GHz sau 5GHz. Temperaturile de functionare sunt si ele in limitele bunului simt. In idle l-am gasit in 40 de grade Celsius, iar in utilizare maxima atinge un prag destul de ridicat. Fiind un sample nu-mi dau cu parerea prea mult la acest capitol.



Avand un procesor de ultima generatie cu racire activa, Spin 5 nu face prea mare galagie. De fapt nu face mai deloc. Ventilatorul se aude atunci cand este solicitat mai tare, insa nu este deranjant. O sa ignori sunetul rapid daca nu cumva nici nu o sa-l remarci.

SSD-ul are doar 256GB si mi-as fi dorit sa fie intr-o capacitate mai mare. Nu poti sa le ai nici pe toate, asa ca din punctul meu de vedere asta este un minus. Nici chip-ul grafic nu este unul dedicat sau foarte performant. Se foloseste de solutia integrata in procesor, deci nimic performant.

Ce trebuie mentionat este faptul ca SSD-ul este in format M.2 si poate fi schimbat oricand de oricine. Si memorie RAM poate fi schimbata. Bateria are si ea optiunea de a fi schimbata relativ usor, deci poti face imbunatatiri in timp daca simti nevoia.

Pret si disponibilitate

Spin 5 modelul testat de noi adica SP513-52N-566U costa in jur de 900 de euro. Un link nu am momentan, dar va asigur ca urmeaza un update.