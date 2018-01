Synology RT2600ac – router wireless performant la un pret bun

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Synology este o companie care produce echipamente de retelistica si nu numai pentru companii. Insa anul trecut au lansat router-ul RC2600ac, un model ce poate fi folosit de oricine chiar si acasa. Acesta are o multime de functii smart, iar pretul este foarte corect. In randurile de mai jos va prezint pe scurt router-ul Synology RT2600ac.

Voi incepe cu pretul si va spun imediat de ce. El costa la PC Garage 1150 lei, iar la aceasta suma iti ofera o multitudine de functii pe care s-ar putea sa nu le gasesti la alti producatori.

Design-ul router-ului este cat se poate de simplu. LED-uri pe partea frontala, antene detasabile, port USB si card reader pe partea dreapta, porturile pe spate, buton WPS si Wi-Fi pe partea stanga si 2 picioare de sustinere. Este sobru, nu atrage atentia si nici nu vrea sa iasa in evidenta. Poate unii ar spune ca este demodat.

Totul sta in interior. Voi incerca sa va prezint cele mai importante functii si o sa va atasez o galerie foto cu foarte multe imagini din meniul acestui router, unde puteti vedea cu ochii vostri functiile acestuia.

Ce am remarcat inca din prima zi de utilizare a fost viteza foarte mare si stabilitatea. Cu RDS Fiberlink 1000 am prins 100MB/s la download. Doar cu un singur router am mai avut aceasta reusita. Viteza a fost constanta si s-a intamplat pe Steam.

Acelasi lucru si pe wireless. Pe vanda de 5GHz am reusit sa ating viteze foarte mari pe telefon, insa aici nu pot spune ca a fost ceva iesit din comun. Totusi, un lucru sigur am remarcat si anume tehnologia Beamforming. Mai exact, router-ul concentreaza semnalul wireless direct catre dispozitive. Asta se traduce printr-un semnal mai puternic si mai stabil. In plus, router-ul realizeaza automat trecerea de la 5GHz la 2.4GHz sau invers atunci cand considera ca este nevoie.

Un alt lucru care mi-a atras atentia a fost interfata. Este probabil cea mai placuta, frumoasa si usoara interfata pe care am vazut-o pana acum la un router. Aici cel mai bine va uitati in galeria foto.

Un plus pe care multi dintre voi il veti aprecia este portul USB si card reader-ul. Fie ca ai un HDD extern sau un card de memorie, router-ul le vede automat si poti accesa fisierele oricand si la viteze foarte bune. Plus ca poti face oricand back-up la fisierele tale importante direct pe un stick USB sau un HDD. Iti poti creea un server de cloud privat cu functia Cloud Station Suite care iti permite sa accesezi toate fisiere si chiar sa le faci back-up pe mai multe dispozitive.

Smart WAN este o functie inteligenta ce iti permite sa iti conectezi router-ul la 2 provideri de internet, cele doua porturi suportand fiecare 1Gbps. Astfel, in cazul in care o conexiune este la pamant, o ai pe a doua in cad de urgenta. In plus, load balacing iti permite sa setezi traficul 60-40 pe ambele porturi.

Discutand totusi despre Synology, functiile de protectie nu puteau sa lipseasca. Router-ul iti ofera protectie pe internet si previne infiltrarea virusilor. Scaneaza tot traficul ce trece prin el, blocheaza informatiile periculoase si chiar rezolva anumite probleme. La baza sta platforma Qualysguard.

Specificatii

Procesor: dual core 1.7 GHz

RAM: 512MB DDR3

Antene: 4x4MIMO omni directionale 2.4GHz si 5GHz

LAN Port: Gigabit RJ 45 x 4 si Gigabit RJ 45 x 3 Dual WAN

WAN Port: 1x Gigabit RJ 45 si 2x Gigabit RJ45 Dual WAN

Porturi externe: 1x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x card reader

Dimensiuni: 77mm x 280mm x 169 mm

Greutate: 0.7 Kg

Altele: beamforming, DFS, WDS, schedulable Wi-Fi, WPS 2.0, 3G/3G donle support, 64 maximum MAC filters, 100 de dispozitive conectate

Pe langa toate functiile router-ului, am observat cateva diferenta in utilizare fata de router-ul meu personal. In primul rand nu se incalzeste atat de tare. Este doar caldut. Viteza de download este mai stabila, semnalul wireless este mai puternic si interfata m-a ajutat sa-l configurez foarte rapid.

Nu am folosit toate functiile router-ului. Nu sunt un user atat de experimentat incat sa le folosesc, insa multi dintre voi sigur o sa le folositi si probabil o sa simtiti nevoia de mai mult. Am vazut cateva pareri si sunt unele persoane care se plang de acest aspect. Daca ma intrebi pe mine, consider ca acest router are deja foarte multe functii.

Il gasiti la PC Garage la 1150 lei.