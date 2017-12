DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Vreau sa lamuresc cateva aspecte despre ceea ce inseamna “fabricat in China”. Pentru ca zilele trecute am avut cateva discutii cu diversi oameni pe aceasta tema, am decis sa fac un articol in care sa va spun si voua ce inseamna dezvoltat in China, fabricat in China s.a.m.d.

Da, foarte multe produse sunt fabricate in China. O vorba spune ca Dumnezeu a facut Pamantul, iar restul au fost produse de chinezi. Totusi, este o mare diferenta intre produsele care sunt dezvoltate de chinezi si asamblate tot de ei si produsele dezvoltate in alta tara dar produse in China.

Sa luam de exemplu iPhone-ul, ca toata lumea a auzit de el. Probabil ati vazut ca pe cutie scrie “Design in California” si “Made in China”. Asta inseamna ca respectivul telefon a fost gandit de americani. Americanii au decis cum sa arate, ce piese sa contina, cat de bine sa fie fabricat, etc. Insa neavand o fabrica proprie si mana de lucru fiind foarte ieftina in China, componentele ajung la linia de asamblare, iar chinezul executa ordinele americanilor. Trebuie sa fie respectate niste standarde impuse de Apple. Deci telefonul este gandit, dezvoltat, proiectat in California, dar asamblat in China.

La fel se intampla cu foarte multe produse. Samsung este o companie sud coreeana, dar are fabrica si in China, Coreea de Sud si inca alte cateva tari. Renault, companie franceza de automobile fabrica in China. Asta nu inseamna ca produsele sunt chinezesti. Deloc! Ele sunt proiectate si gandite de alti oameni, in alta tara, insa productia se realizeaza in China datorita preturilor foarte mici.

Insa sunt si companii originare din China ce isi dezvolta produsele la ei acasa. Sa luam exemplu Huawei. Da, o companie chineza care a evoluat foarte mult, iar astazi este peste Apple la numarul de vanzari (telefoane). Ei isi dezvolta telefoanele, procesoarele, ei aleg cum vor sa arate, totul este chinezesc.

Acelasi lucru se intampla si cu telefoanele de la Xiaomi, Oppo, OnePlus sau cele pe care le prezentam la oferta de la TomTop. Sunt produse chinezesti 100%.

Dezvoltat in Romania si fabricat in China nu inseamna ca produsul este chinezesc. Inseamna ca romanii au dezvoltat un produs, au realizat un design, insa l-au fabricat in China. Produsul este romanesc!

Un produs dezvoltat in China si fabricat tot in China este clar ca nu poate fi altfel decat chinezesc.

Sper ca a inteles toata lumea si nu se mai produce confuzia ca “iPhone-ul este chinezesc” sau ca “Dacia nu mai este a noastra pentru ca se produce la Maroc”. Nu conteaza tara in care se fabrica ci tara in care se dezvolta acel produs.