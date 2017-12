Trust Thura – tastatura semi-mecanica, RGB si fara driver

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Va fac cunostinta in acest review cu o tastatura care mi-a atras atentia inca de la primul contact. Discutam despre un model accesibil, dar foarte bine dotata pentru banii ei, care pare sa fie un best buy daca o analizezi.

Trust Thura este o tastatura pe care o puteti cumpara de la eMAG la pretul de 119 lei. Inainte sa aruncati cu pietre, permiteti-mi sa va spun cateva vorbe despre ea. Personal sunt atras de ea.

In primul rand este o tastatura semi-mecanica, ceea ce inseamna ca primesti feedback de la taste in momentul in care le apesi si este silentioasa ca orice alta tastatura cu membrana. Feedback-ul nu se poate compara cu cel de la o tastatura mecanica scumpa, insa este foarte bun daca pana acum ai avut doar tastaturi simple.

Un alt aspect important de luat in calcul este felul in care o controlezi. Nu are driver, ceea ce inseamna ca este plug and play. Totusi, cumva trebuie sa ii poti regla luminozitatea. Pentru asta a fost nevoie sa consult pentru a 3-a sau a 4-a oara un manual de utilizare.

Totul este relativ simplu. Cu tasta Fn apasata iei la rand tastele 1,2,3,4 din partea de sus pentru a schimba jocul de lumini. Pentru intensitate si viteza apesi Fn si tastele Page Up si Down (au si insertii pe ele). Apropo, are si buton de unde poti opri de tot iluminarea si taste multimedia.

Pentru o tastatura de 120 lei este impresionant palmrest-ul oferit gratuit in pachet. Este detasabil in primul rand, deci nu esti obligat sa-l folosesti. Insa creste confortul in utilizare si este un accesoriu de care nu prea ai cum sa te dezlipesti.

Iluminarea este RGB si este neasteptat de buna. Culorile sunt puternice, curate si clare. N-ai zice la prime vedere ca este o tastatura ieftina. Felul in care lumina curge printre taste iti lasa impresia ca plutesc. Efectul este accentuat si de marginile iluminate care formeaza un dreptunghi. Plus ca plasticul din zona tastelor este glossy, iar noaptea pare sa fie sticla datorita iluminarii.

Materialele folosite la constructia ei sunt bune. Tastatura este destul de solida, pare sa reziste la socuri, insa nu stiu cum se comporta la contactul cu lichidele. Ce nu mi-a placut este fontul folosit pentru taste si procesul prin care a fost scris. Mie mi se pare ca scrisul s-ar putea sa dispara dupa cateva luni. Sper sa ma insel.

Tastatura o gasiti la eMAG la pretul de 119 lei. Este foarte buna la acesti bani si poate fi o solutie buna pentru gamer-ul care doreste sa faca saltul de la o tastatura simpla la una cu mai multe pretentii.