Review Huawei Mate 10 Pro

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Huawei Mate 10 Pro a fost lansat in aceasta toamna si este primul smartphone cu procesor cu inteligenta artificiala. Acest lucru pare sa fie ceva nou, revolutionar, insa in realitate nu este asa. In schimb a reusit sa ne surprinda la alte capitole mult mai importante. In randurile de mai jos va prezint review-ul lui Mate 10 Pro, iar la final o concluzie bazata pe puncte PRO si CONTRA.

Specificatii

Ecran: AMOLED 6 inch diagonala

Rezolutie: 1080 x 2160 pixeli

RAM: 6GB

Stocare: 120GB

Camera: 20MP + 12MP, secundara 8MP

Baterie: 4000 mAh

Protectie: IP67

Procesor: Kirin 970 octa core

GPU: Mali G72 MP12

Bluetooth 4.2

Telefonul ne-a fost oferit in teste de Orange Romania prin programul Orange Smartphone Tester, un program la care si voi puteti participa pentru a testa ultimele smartphone-uri de pe piata.

Ambalaj

Telefonul este impachetat intr-o cutie patratoasa foarte eleganta. Pare genul de cutie in care poti pune o bijuterie. La interior o sa gasesti strictul necesar si un bonus. Ai incarcatorul destul de masiv ce suporta incarcare rapida, cablul USB Type C, un adaptor de la Type C la jack audio, o pereche de casti tot cu mufa USB C si care seamana prea mult cu castile de la iPhone si o husa din plastic moale.

Inca din cutie o sa gasesti o folie de protectie aplicata pe ecranul telefonului. Deci nu mai trebuie sa iti cumperi folie si husa. Este de apreciat si oricum nu o sa gasesti prea usor la inceput.

Design

Este unul din putinele telefoane din sticla care sa nu-mi alunece din mana chiar daca este mare. Pe ambele parti este protejat de sticla Gorilla Glass 5, ceea ce inseamna ca nu ai cum sa-l zgarii prea usor. Eu l-am folosit si fara husa tocmai pentru a vedea cum se comporta si nu are nici o zgarietura.

Pe partea frontala ecranul de 6 inch este vedeta principala. Are un format 18:9 si dupa cum se vede si in fotografii, marginile aproape ca nu exista. Daca pe laterale este dus in extrem, in partile de sus si de jos se mai putea lucra. Jos ai logo-ul Huawei care putea sa nu fie dupa parerea mea, iar sus ai difuzorul si camera. De mentionat ca butoanele Android iti mananca si ele din ecran.

Butoanele de control de pe partea dreapta nu sunt cele mai ergonomice. Cele de volum sunt de tip bara, iar cel de power este putin zimtat ca sa il deosebesti, dar nu este suficient. De multe ori am facut confuzie intre ele. Nici feedback-ul lor nu este cel mai bun. Se simt ieftin cand le apesi.

Spatele il mai salveaza. Este sticla Gorilla Glass asa cum am mentionat anterior, iar in partea de sus unde sunt amplasate camerele are o alta nuanta de culoare. Mi-a placut cum au amplasat blit-ul si senzorul laser astfel incat sa fie totul aranjat perfect.

Cu toate ca au renuntat la mufa jack, buza de jos a telefonului nu integreaza 2 difuzoare. In locul jack-ului a aparut un simplu microfon.

Huawei Mate 10 Pro arata bine si nu este deloc greu. Cantareste 178 de grame, mult mai usor decat un iPhone 8 Plus. Pe ici pe colo se mai putea lucra la unele finisaje.

Sunet

Huawei Mate 10 Pro are un sistem audio foarte interesant. Are un difuzor amplasat in buza de jos, insa earpice-ul are si el rol de difuzor. Practic este stereo, insa in functie de amplasarea telefonului, portret sau landscape, sunetul se schimba. In mod landscape bass-ul este accentuat in difuzorul de jos, iar in mod portret auzi mai mult vocile.

Ecran

Rezolutia maxima pe care o poate afisa este 2160 x 1080, adica putin peste Full HD. Probabil va asteptati la o rezolutie mai mare pentru 6 inch, insa va spun ca nu este nevoie! Este suficienta si din contra, poti selecta o rezolutie si mai mica de atat (1440 x 720) daca vrei sa maresti autonomia. Nu am vazut nici o diferenta intre ele…

In schimb culorile sunt foarte bune si te poti juca cu temperatura. Initial este setat sa redea culorile mai reci, dar nu este deloc o problema.

Unghiurile de vizualizare sunt mari, raspunde repede la comenzi, este rezistent, deci nimic iesit din comun. Se comporta asa cum trebuie. Este si foarte luminos, insa fiind o vreme inchisa afara nu mi-am putut da seama cum s-ar comporta in bataia directa a soarelui.

Baterie

Este campion! In sfarsit un telefon pe care nu trebuie sa-l pun la incarcat in fiecare seara. L-am folosit zilnic ca telefon personal si 2 zile il poti utiliza fara probleme. Plus ca se incarca foarte repede, in 30 de minunte ai deja 50% baterie.

Soft

Telefonul ruleaza Android 8.0 Oreo si este pentru prima data dupa 1 an de zile cand folosesc un Android atat de mult. V-am spus ca am trecut la iOS si de atunci nu am vrut sa mai aud de Android, doar prin teste. Recunosc ca este foarte rapid, chiar mai rapid decat iPhone-ul meu in unele situatii.

Insa…degeaba este rapid daca are probleme. Interfata EMUI a evoluat destul de mult, insa pare invechita. Temele par sa fie de acum 5-6 ani. Am intalnit probleme minore precum poza atasata, dar si probleme grave. Vezi in video. Telefonul se bloca de fiecare data cand deschideam un clip pe Youtube si singura solutie era un restart general.

Sunt momente in care agata foarte mult prin tranzitii. Sunt sigur ca Android 8 este bun si ca un Pixel sau Nexus nu are aceste probleme, deci clar interfata Huawei nu este optimizata corect.

Cat despre personalizare cred ca v-ati obisnuit deja. Fiind un Android ai la dispozitie numeroase functii pe care trebuie la gasesti. Multe sunt ascunse bine si nici nu cred ca le-am gasit pe toate. Spre exemplu poti sa aranjezi butoanele Android, sunt disponibile multe teme, poti vedea viteza de internet, poti chiar sa creezi diferite conturi de utilizator si sa ascunzi aplicatiile intime.

Va las cateva poze de prin meniu ca sa vedeti mai bine ce puteti gasi pe acest Mate 10 Pro

Camera

As fi vrut sa va povestesc mai multe despre camera, insa timpul meu si asa foarte limitat nu mi-a permis sa explorez foarte mult orasul si sa fac fotografii. Ce pot sa va spun pe scurt despre camera: este buna.

In ziua de azi este greu sa mai gasesti un telefon high end cu camera slaba. Majoritatea fac poze la fel si trebuie sa ai aceeasi poza facuta cu telefoane diferite ca sa distingi diferentele. In toate conditiile am fost multumit de camera, insa consider ca modul Portret mai trebuie lucrat pe camerele principale.

Huawei Mate 10 Pro Huawei Mate 10 Pro Huawei Mate 10 Pro Huawei Mate 10 Pro Huawei Mate 10 Pro Huawei Mate 10 Pro Huawei Mate 10 Pro Huawei Mate 10 Pro Huawei Mate 10 Pro Huawei Mate 10 Pro Huawei Mate 10 Pro Huawei Mate 10 Pro Huawei Mate 10 Pro Huawei Mate 10 Pro Huawei Mate 10 Pro Huawei Mate 10 Pro Huawei Mate 10 Pro Huawei Mate 10 Pro Huawei Mate 10 Pro Huawei Mate 10 Pro Huawei Mate 10 Pro Huawei Mate 10 Pro Huawei Mate 10 Pro Huawei Mate 10 Pro Huawei Mate 10 Pro Huawei Mate 10 Pro Huawei Mate 10 Pro Huawei Mate 10 Pro Huawei Mate 10 Pro Huawei Mate 10 Pro Huawei Mate 10 Pro Huawei Mate 10 Pro Huawei Mate 10 Pro

Pozele sunt asa cum vedeti si voi, clare, luminoase, culori naturale. Unele voci spun ca Galaxy S8 face poze mai bune, altii ca este la acelasi nivel. Nu am testat S8, insa nu cred ca are rost sa le comparam. Sunt camere foarte bune cu diferente prea mici incat sa fie mentionate.

Ce mi-a placut la camera, de fapt la interfata, a fost meniul. Totul este la indemana si cat se poate de intuitiv. Am gasit rapid toate setarile si modul Pro este chiar bine gandit. Cat despre zoom-ul optic 2X chiar m-a impresionat. De multe ori am simtit nevoia sa-l folosesc si uitam ca telefonul poate face treaba asta.

Concluzie

Huawei Mate 10 Pro este un telefon de top ce incearca sa joace in liga profesionista. Reuseste, insa nu este cel mai bun. Daca vrei un telefon performant cu ecran mare, camera buna si autonomie de 2 zile, atunci Mate 10 Pro este alegerea buna.

Dupa cum probabil ati remarcat nu am zis nimic de procesorul cu inteligenta artificiala sau procesor neuronal cum mai spun unele persoane. Pentru ca nu am reusit sa-mi dau seama ce reprezinta, daca chiar exista asa ceva si cum ar trebui sa functioneze. Este vorba de software, deci probabil in timp o sa vedem aplicatii speciale.

Huawei Mate 10 Pro costa la eMAG 3599 lei. Il mai gasiti si la Orange, dar momentan nu mai este pe stoc.

PRO

Ecranul, desi AMOLED, afiseaza culorile corect si are unghiuri bune de vizualizare.

Sunetul stereo este foarte bun

Autonomia de 2 zile

Sticla rezistenta la zgarieturi

Rapid

Zoom optic 2x

CONTRA

Interfata EMUI are probleme

Lipsa unui jack audio

Temele de personalizare nu sunt placute

Lipsa slot microSD

Procesorul cu inteligenta artificiala este doar marketing (momentan, sper)