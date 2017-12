M-am portat inapoi pe Orange pentru roaming, insa am fost dezamagit in scurt timp

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

In iulie 2014 ma portam din Orange in Digi Mobil. Doi ani mai tarziu am trecut la Vodafone, deranjat fiind de acoperirea Digi in afara oraselor. Acum o luna si un pic am trecut de la Vodafone inapoi la Orange, pentru ca Vodafone nu mai ofera roaming la cartela. Ei bine, nici Orange…

Stiti povestea, incepand cu 15 iunie 2017 au fost eliminate oficial tarifele de roaming in Uniunea Europeana. Totusi, exista o asa numita limita rezonabila de consum, de care fiecare operator a facut uz inca de la inceput. Nu am vazut nicio problema in asta, pentru ca limita rezonabila, era la inceput, chiar rezonabila.

Vodafone. Dupa care, incet incet, operatorii au inceput sa profite tot mai mult de portite ale acestei legi UE. La inceput au introdus optiuni de roaming, pe care trebuia sa le cumperi ca sa ai parte de minutele din tara si in strainatate. Dupa care, primul care a facut pasul, adica Vodafone, a eliminat de tot optiunea de roaming pe PrePay. Ca sa ai parte de roaming trebuie sa iei o optiune de minim 10 euro care nu e compatibila cu optiunile din tara. Mai ai si varianta activarii unei optiuni de 1 euro, tot incompatibila cu cea din tara, care-ti da dreptul sa ai roaming la tarifele lor, cu consum din credit.

Orange. Avand in vedere cele de mai sus si pentru ca Orange inca avea optiuni bune pentru roaming (1, 3, 6 si 10 euro) am hotarat sa ma portez inapoi in reteaua din care am plecat dupa mai bine de 10 ani. Portarea s-a facut usor, in 3-4 zile lucratoare si mi-am activat o optiune buna.

Numai ca, fix cu o zi inainte de a pleca in concediu (adica pe 29 noiembrie), Orange a facut aceeasi schema: a scos roaming-ul de pe PrePay si l-a conditionat tot de o optiune de 10 euro.

Asa ca am luat optiunea, valabila o luna, am fost in concediu, am consumat cat am vrut si m-am intors.

Ce ma supara pe mine? Pai, in primul rand, faptul ca legea UE este egala cu nimic. Zero. In al doilea rand, tu ca si client Orange sau Vodafone (la restul companiilor nu m-am uitat la PrePay) nu ai dreptul la roaming decat daca-ti activezi ceva optiune. Ok, daca tot e zero legea UE, macar lasa-ma sa consum credit in SEE, nu ma pune sa-mi iau optiuni pe care nu le voi folosi nici 20%.

In fine, cei din magazinul Orange unde am facut portarea, si unde ulterior am fost sa-mi fac un abonament de TV si net, mi-au spus ca au venit foarte multi din Vodafone la Orange din cauza roaming-ului. Acum toti se plang ca s-a facut aceeasi miscare.

Voi ce parere aveti vis-a-vis de acest subiect?