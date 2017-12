Netgear Nighthawk S8000 – switch pentru gaming si streaming

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Acum un an sau doi am luat parte la o lansare de routere pentru gaming. Ele erau prezentate ca solutii pentru gamerii care vor sa aiba o latenta cat mai mica, viteza stabila si semnal puternic pe Wi-Fi. Am fost mai mirat de ideea in sine decat de produse. Recent am primit un switch care are un rol important pentru gamerii profesionisti. Acesta ar trebui sa iti ofere o conexiune stabila la internet. Oare functioneaza?

Este vorba despre Netgear Nighthawk S8000, un switch cu 8 porturi si…cam atat. Nu este un router, nu iti da semnal wireless si nici nu face cartofi prajiti. Nu, este doar un switch care se leaga la router-ul tau de internet, iar mai apoi la calculator. Acest switch are un rol foarte interesant si poate fi de folos anumitor persoane.

Acest produs nu se adreseaza persoanelor care au internet de mare viteza cum este Fiberlink 1000 de la RDS. De asemenea, daca router-ul tau este deja un model performant, acest switch nu mai are nici o utilitate. Unde este bun si de ce?

Switch-ul este bun pentru persoanele care au mai mult de 2-3 echipamente de gaming: calculator, laptop, consola, televizor, consola VR etc. Switch-ul permite conectarea a 78dispozitive. In momentul in care le folosesti pe toate 8 simultan pentru gaming si streaming online, s-ar putea ca reteaua ta sa nu mai functioneze corespunzator. Apare lag-ul, viteza scade s.a.m.d. Switch-ul face ca toate dispozitivele conectate sa functioneze optim.

Acesta este capabil sa limiteze si chiar sa scada latenta in jocuri, iar in cazul in care pe aceeasi retea sunt multe persoane care se joaca, el va stabiliza ping-ul la o valoare cat mai mica, iar viteza o va imparti in mod egal sau poate chiar sa o prioritizeze catre anumite dispozitive.

La fel de bun este si pentru continutul VR despre care se stie ca are un consum foarte mare de date. Filmele sau jocurile in streaming 4K sunt consumatoare foarte mari, iar cineva trebuie sa ofere o conexiune stabila.

Partea interesanta este ca suporta viteze mai mari decat putem prinde noi. Daca viteza maxima este 1Gbps, acest switch suporta pana la 4Gbps. Este foarte performant si inca nu exista astfel de retele pentru noi.

Are aplicatie pentru telefon de unde il poti configura foarte usor. Este pe intelesul tuturor. Ce am remarcat la capitoul design, greutatea. Este foarte greu pentru un switch si ma intreb ce contine la interior. Arata oricum intr-un mare fel, insa daca iti scapa pe picior din greseala s-ar putea sa plangi.

Netgear Nighthawk S8000 costa in jur de 70 de dolari pe Amazon sau 99 de dolari pe Newegg. Merita daca nu ai un router performant sau o conexiune stabila la internet. Isi face treaba foarte bine si te-ar putea scuti de momentele neplacute din gaming in care ping-ul ajunge la peste 100 si jocul se blocheaza.