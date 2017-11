Calitatea hard disk-urilor a scazut sau am eu ghinion?

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Deoarece am avut experiente neplacute cu HDD-urile din ultimii 10 ani, as vrea sa discutam impreuna despre ele. Cu ce producator ati avut cea mai buna experienta si cu care nu? Ce fel de probleme ati avut si ce nu ati mai cumpara niciodata? Voi da eu startul.

Eu am inceput cu HDD-uri Seagate de 80GB, insa nu mai stiu ce probleme au aparut atunci. Insa primul HDD care mi-a cazut probleme a fost un WD de 500GB din seria Caviar Blue. Tin minte ca a fost un lot cu probleme si nu am fost singurul afectat. S-a stricat dupa nici 6 luni.

Urmatorul a fost tot un WD de 500GB, tot din seria Caviar Blue, insa aceasta a functionat fara probleme, insa era foarte zgomotos. L-am vandut si am trecut la o capacitate mai mare.

In 2012 am cumpart un Seagate de 1TB cu 7200RPM si un singur platan. Ce mi-a placut la acest model a fost silentiozitatea si viteza foarte mare. Va atasez un test realizat anul acesta prin vara, cred ca si ultimul pe care am apucat sa-l mai fac. Dupa 6 ani inca se tinea foarte bine, pana acum cateva zile.

Deoarece mi-a placut foarte mult am mai cumparat un model identic in 2015, insa acest model era mult mai zgomotos si se oprea din senin. Cand voiam sa-l accesez il auzeam cum pornea si pret de 2-3 secunde se bloca tot calculatorul. Nu m-am complicat sa-l duc in garantie doar pentru atat, mai ales ca era folosit doar pentru stocare.

Zilele trecute am vandut HDD-ul mentionat mai sus, cel cumparat in 2015, si l-am inlocuit cu un model Toshiba P300 de 1TB. Nu stiu ce a fost in capul meu sa aleg Toshiba, dar fie. Vedem cum se descurca.

Pentru inlocuirea lui a fost necesara scoaterea HDD-ului vechi de 6 ani mentionat mai sus, insa din pacate a decedat fara nici un motiv. Dupa ce l-am pus inapoi nici ca a vrut sa mai fie recunoscut in BIOS, a inceput sa scoata diferite sunete metalice si nici un program nu-l putea formata. Mentionez ca nu a fost lovit, trantit etc.

Acum urmeaza sa-mi cumpar un alt HDD. Despre Seagate nu stiu ce sa mai spun in momentele de fata. Sunt sceptic deoarece unul a functionat de minune 6 ani fara sa scoata un sunet, dar a murit brusc fara nici un semn de oboseala, iar altul a venit defect din fabrica.

Despre Western Digital am inteles ca sunt zgomotoase, dar destul de bune. Cat despre Toshiba am inteles ca nu sunt prea rapidel, am observat asta pe pielea mea. Insa modelul P300 pare sa fie destul de bun. Despre fiabilitate nu ma pot pronunta. Chiar nu am intalnit pe nimeni cu astfel de HDD-uri cu toate ca Toshiba stie sa faca memorii foarte bune.

Acum va intreb pe voi: ce hard disk v-a cauzat cele mai multe probleme si ce ati cumpara (sau nu) in prezent pentru stocare?