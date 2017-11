Monitor Zowie XL2735 – merita un ecran TN aproape 3000 de lei?

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Monitoarele de gaming Zowie by BenQ sunt cele mai raspandite printre gameri. BenQ producea monitoare de gaming sub numele propriu pana in 2015, insa atunci au decis sa cumpere compania Zowie care producea periferice de gaming. Astfel, BenQ a ramas o companie recunoscuta pentru monitoarele profesionale, proiectoarele de buna calitate, orice mai putin gaming. Pentru ca aici intervine Zowie. Monitorul de fata este un Zowie by Benq si o sa vedeti ca seamana cu modelele mai vechi ale companiei mama, dar este un model nou cu multe tehnologii si care costa aproape 3000 de lei.

Probabil va intrebati de ce costa atat de mult un monitor de gaming, mai ales ca discutam despre un model cu panou TN. Desi monitoarele TN sunt considerate mai slabe decat cele VA sau IPS, acestea au si multe avantaje in comparatie cu celelalte 2 mentionate. Un panou TN se evidentiaza prin mai multe lucruri, insa cel mai importat este timpul de raspuns foarte mic.

In comparatie cu VA sau IPS, timpul de raspuns la un panou TN este foarte mic, fiind un avantaj foarte mare daca esti gamer. Conteaza foarte mult daca esti gamer. Un alt avantaj este rata de refresh foarte mare la care se poate ajunge foarte usor. Despre diferenta dintre 60Hz si 144Hz v-am vorbit in toate review-urile mele. Dar o sa pun si aici clipul ajuns deja viral realizat de WASD.

TN-urile sunt si mai usor de produs, mai ieftine si mai fiabile. Dar au si dezavantaje in comparatie cu VA-urile sau IPS-urile, iar aici ma refer la culori, contrast si unghiul de vizualizare. De aceea nu sunt recomandate pentru editari foto/video sau pentru filme. Adevarata putere a TN-ului se vede in gaming, iar Zowie si BenQ au stiut cum sa puna in evidenta avantajele acestui panou.

XL2735 este un monitor de gaming cu un timp de raspuns de 1ms, rata de refresh de 144Hz, rezolutie 2450 x 1440 pixeli si cateva tehnologii menite sa ofere o experienta mai buna in gaming. De asemenea, si design-ul este un plus in cazul de fata.

Monitorul are cateva functii utile care iti ofera avantaje atunci cand te joci. Spre exemplu, tehnologia Black Equalizer, care creste vizibiliatea din zonele intunecate din jocuri. Practic, daca inamicul tau se ascunde intr-o zona intunecata, monitorul iti face doar acea portiune vizibila marind luminozitatea si contrastul. Functioneaza de minune!

Asa cum am mentionat mai sus, TN-ul nu are culori foarte bune. De aceea are o functie numita Color Vibrance, care iti permite sa setezi saturatia culorilor pe o plaja foarte mare. Mai dispune de o functie prescurtata AMA care inseamna Advance Motion Acceleration. Aceasta functie sau tehnologie, depinde cum vreti sa o numiti, miscoreaza si mai mult timpul de raspuns. Nu stiu cat de mult poate sa mai scada sub 1ms.

Cat despre design, piciorul care sustine panoul iti permite sa-l misti pe inaltime cu un singur deget. Se regleaza foarte usor fara sa opuna o rezistenta prea mare si il poti si inclina foarte usor. Ba chiar il poti pune si in mod portret daca te ajuta cu ceva. Ai gradatii pentru fiecare miscare, astfel ca nu trebuie sa mai ghicesti cum era setat daca cineva iti umbla la el. Trebuie doar sa te uiti la gradatie si o sa iti dai seama.

Conectivitatea este foarte buna: 2x HDMI 2.0, DVI, Display Port, 2x USB si 1x mini USB si un jack audio. Insa mai gasesti o serie de porturi pe laterale, acolo unde este si suportul pentru casti: 2x USB 3.0 si 2 jack-uri pentru casti si microfon.

Monitorul este destinat profesionistilor, de aceea costa aproape 3000 de lei. Insa in raport cu specificatiile este un monitor foarte bun. Daca persoana care-l cumpara produse si bani de pe urma gaming-ului, atunci este o achizitie si mai buna. Totusi, pentru un utilizator de rand s-ar putea sa fie un pret cam piperat, dar tocmai de aceea Zowie are si monitoare accesibile.

Zowie XL2735 costa 2721 lei la PC Garage.