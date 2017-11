Review casti de gaming ADATA EMIX H30 – best buy

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Ati observat ca din ce in ce mai multi producatori de componente hardware au intrat si pe piata perifericelor de gaming. ADATA nu a facut exceptie. De curand am testat castile EMIX H30, probabil castile care vor avea cel mai bun raport pret-calitate. In randurile de mai jos va voi explica de ce sunt in stare aceste casti.

Specificatii

Dimensiune difuzor: 53mm

Impedanta: 32 ohmi

Frecventa raspuns: 20Hz – 20.000Hz

Rated power – 25mW

Power capability: 100mW

Lungime cablu: 2.4m

Microfon: unidirectional

Dacar ar fi sa descriu totul in doar cateva cuvinte s-ar terminat asa: best buy! Am incercat pe cat posibil sa le gasesc cateva defecte, eu asta fac cu orice produs. Le-am intors pe toate partile si am facut tot ce stiu ca sa le solicit la maxim in speranta ca voi gasi un minus. Plus ca vorbim despre un producator care nu are experienta cu produsele de gaming. M-am inselat…

Castile EMIX H30 nu sunt nici cele mai performante de pe piata, dar sub nici o forma cele mai slabe. Pretul lor le integreaza intr-o zona mid-range unde ai foarte multe variante. Insa design-ul acestor casti si sunetul oferit le imping mai sus aproape de zona premium. De aceea va spun ca sunt casti best buy.

In primul rand design-ul. Sunt fabricate din plastic, aluminiu si burete. Cupele au insertii metalice care le confera senzatia de premium, calitate. De asemenea, banda de sustinere este metalica si foarte flexibila. Se muleaza foarte bine pe orice cap. Banda secundara care se muleaza pe crestet este din burete si ofera un confort foarte bun. Este moale, deloc deranjanta.

Cupele sunt foarte groase. Burtele din interiorul lor este foarte moale si placut atunci cand se aseaza pe urechi. Urechea nu iti intra in casca ci casca vine direct peste ureche. Asta inseamna ca sunt On Ear si probabil te gandesti ca sunt deranjante pe termen lung. Din contra. In mod normal castile cu aceasta forma provoaca dureri dupa 2-3-4 ore de gaming. Insa tocmai burtele in exces si foarte moale este responsabil pentru confortul pe termen lung.

Mai interesant decat confortul in utilizare este conectivitatea. Ma intreb in ce categorie vor intra: jack sau USB? Castile se pot conecta in mai multe feluri la calculator, iar asta este foarte important daca folosesti un laptop si un desktop simultan. Daca ti-ai permis aceste casti este clar ca ai si o placa audio, altfel ai dat banii degeaba pe ele. In acest caz o sa le conectezi la desktop direct prin jack-ul audio pentru cea mai buna calitate.

Dar atunci cand vrei sa folosesti laptop-ul esti constient ca placa audio este foarte slaba, iar aici intervine amplificatorul din pachet. EMIX H30 vin la pachet cu un amplificator foarte masiv care iti permite sa faci cateva setari. Este recomandat sa-l folosesti mai ales daca conectezi castile la laptop si vrei o calitate audio foarte buna. Nu este obligatoriu sa folosesti acel amplificator pentru laptop. O poti face si pentru desktop daca nu ai o placa audio buna.

Amplificatorul functioneaza astfel: se conecteaza la USB pentru alimentare si semnal, iar la randul sau ofera numeroase porturi pentru conectarea castilor. Pe o parte ai 2 jack-uri pentru microfon si casti si un USB, iar pe cealalta parte doua USB-uri, un jack pentru boxe si un mini USB pentru alimentare.

Pe partea frontala are un potentiometru pentru volum in 11 trepte si 4 moduri de sunet. Aceste 4 moduri presetate sunt pentru jocuri, filme, voce si muzica. De asemenea are si buton pentru a comuta intre casti si boxe. Cat de tare e asta?

Inca un lucru pe care nu l-am mentionat este stativul. La pachet vine cu un stativ sau suport, ii ziceti cum vreti, pe care puteti sa prindeti castile atunci cand nu le folositi. Este metalic si foarte stabil.

Cat despre sunet am si aici numai laude. Volumul este foarte ridicat, de fapt este exagerat de ridicat. La volum maxim nu le poti tine pe urechi mai mult de 2-3 secunde. Insa am remarcat ca isi pastreaza claritatea chiar si la volum maxim. La volum mediu, caci asa vor fi folosite in cea mai mare parte a timpului, castile ofera un sunet bogat in bass si inalte. Mediile trebuie sa le mai reglezi din egalizator. Modurile presetate nu m-au incatat asa ca am preferat sa-mi fac eu setarile.

Bass-ul este puternic, clar si deloc exagerat. Castile pot sa redea frecvente foarte joase, dar majoritatea melodiilor nu au un bass atat de pronuntat pe cat pot castile sa redea. Vocile sunt usor intepatoare si te sfatuiesc sa iti reglezi manual egalizatorul.

V-am pus ca sunt 7.1? Nu cred, dar va spun acum. Daca folositi amplificatorul acesta le poate transforma si in casti 7.1 prin virtualizare. Functioneaza bine, dar nu le-am folosit mult in acest mod pentru ca nu am avut jocuri la dispozitie care sa suporte sunte 7.1.

Puncte cheie

driver de 53mm

amplificator la pachet

suport la pachet

conexiuni multiple

compatibile cu telefoane si console de gaming

sunet 7.1

microfon detasabil

foarte confortabile

setari usoare

profile audio la indemana

Momentan nu va pot spune pretul, dar revin cu update la acest review. Mai multe detalii AICI.