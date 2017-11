Review tastatura Logitech G410 Atlas Spectrum

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Tastaturile compacte si mecanice sunt slabiciunea mea, recunosc. Mi se par perfecte pentru un gamer care toata ziua sta la calculator si se joaca. Ocupa putin spatiu pe birou, sunt performante, iar daca au iluminare RGB cu atat mai bine. Logitech G410 Atlas Spectrum este o astfel de tastatura si reuseste sa ofere cam tot ce are nevoie un gamer la un pret foarte bun.

Tastatura are o constructie din plastic dur si rezistent. Fata de alte tastaturi pe care le-am mai testat, aceasta mi-a lasat la prima vedere senzatia de ieftin. Plasticul este de vina, caci altfel ea este foarte buna. Am trecut peste acest aspect.

In partea stanga are un fel de maner de unde poti sa o apuci, dar nu incape nici macar un deget pe acolo. Nu stiu ce rol are, banuiesc ca doar de design. Preferam sa fie un spatiu plin.

In partea de jos are un palm rest foarte confortabil si cu dimensiuni potrivite. Nu e nici prea mare si nici prea mic. Pe mine m-a ajutat foarte mult.

Picioarele de sustinere sunt foarte rezistente si au un material aderent ca sa nu alunece pe birou.

Switch-urile proprietare Logitech Romer G sunt inspirate de MX Brown, insa nu sunt in totalitate identice. In primul rand ca acestea sunt mai silentioase, iar asta le si defineste in mare parte. Switch-urile mecanice sunt in general foarte zgomotoase, iar seria G de la Logitech sau Brown de la MX sunt cele mai silentioase.

Un alt avantaj al acestor switch-uri Romer G este viteza de actionare cu 25% mai mare fata de alte modele asemanatoare. Asta nu pot sa confirm pentru ca nu am testat alte modele, insa va pot spune ca in comparatie cu Razer Chroma TE care are switch-uri green, viteza este mult mai mare, dar nici feedback-ul nu se poate compara.

Feedback-ul oferit de aceste switch-uri nu este foarte mare, uneori ai impresia ca folosesti o tastatura cu membrana. Insa o sa vezi ca in jocuri este foarte utila pentru ca raspunde repede la actionare, nu trebuie sa duci butonul pana la capatul cursei pentru actionare.

Iluminarea este independenta pentru fieacare tasta, iar LED-ul este in buton, astfel ca nu o sa vezi iluminare printre randuri. Lumina este in buton si nu este deloc deranjanta. Din soft poti schimba iluminarea dupa bunul plac. Ai diferite jocuri de lumini sau poti tu sa-ti personalizeri fiecare buton sau rand.

Tastatura este buna si la scris dar si la gaming, insa din punctul meu de vedere pare ca ii lipseste ceva. Performantele sunt foarte bune, actionezi butoanele rapid, este confortabila, silentioasa si te obisnuiesti repede cu ea.

Insa in unele momente uiti ca este o tastatura mecanica tocmai din cauza feedback-ului. Tastele nu iti lasa impresia ca ar fi mecanice si probabil de aici senzatia. Per total este o tastatura foarte buna pentru gaming daca vrei neaparat sa fie silentioasa si cu iluminare RGB. Este rezistenta, se curata usor, are un soft usor de folosit si nici pretul nu este rau.

Costa 549 lei la eMAG.