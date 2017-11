Black Friday pentru produsele LEAGOO

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Inca nu am scapat de nebunia Black Friday pentru ca si chinezii sarbatoresc prin reduceri masive. De exemplu LEAGOO are reduceri in aceasta perioada la telefoanele lor, care chiar si asa sunt foarte ieftine. KIICA MIX si S8 le puteti gasi la un pret ridicol.

LEAGOO S8 este deja celebru pentru ca are aceeasi denumire cu Samsung, dar si pentru ca impart aproape acelasi ecran. Modelul de fata are ecran de 5.72 inch cu rezolutie 1440 x 1080 pixeli, procesor MediaTek MT6750T la 1.5GHz, 3GB RAM, 32GB stocare, camere principale de 13 si 2MP si frontala de 8 si 2MP. Bateria are o capacitate de 2940 mAh produsa de LG si suporta incarcare rapida. De asemenea are si senzor de amprenta.

Camerele sunt produse de Sony si Omnivision, are margini de doar 1mm, grosime de 6.9mm si un body ratio de 85%.

KIICAA MIX este asemanator, doar ca ecranul este si mai spectaculos. Aceasta are ecran de 5.5 inch Full HD IPS Sharp, 3GB RAM si 32GB stocare, procesor octa core la 1.5GHz, camera frontala de 13MP si principala de 13+2MP. Body ratio-ul este de 90%, are USB C, incarcare rapida, baterie de 3000 mAh by LG, Android 7, senzor de amprenta si LTE CAT 6.

KIICAA MIX costa in jur de 139 de dolari, iar S8 costa in jur de 169 de dolari. Daca va grabiti le puteti cumpara la preturi foarte mici dar in cantitati limitate, deci trebuie sa va grabiti. Link AICI.