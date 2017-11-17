Reduceri bune la Spy-Shop Black Friday 2017 (sisteme de supraveghere si alarma)

Spy-Shop are, de asemenea, reduceri destul de bune de Black Friday. Asa ca daca vrei sa-ti pui un sistem de supraveghere la casa si nu ai un buget foarte mare acum e momentul.
Mai jos avem o lista cu produse reduse, cu mentiunea ca nu sunt toate, restul le gasiti pe site:
- SET VIDEOINTERFON HIKVISION DS-KIS202 PRET INTREG 549 LEI, PRET REDUS 369, REDUCERE: 33%
- CAMERA SUPRAVEGHERE DE EXTERIOR HIKVISION DS-2CE16C0T-IRPF PRET INTREG 71 LEI, PRET REDUS 49, REDUCERE: 31%
- SISTEM SUPRAVEGHERE EXTERIOR TURBOHD CU 4 CAMERE VIDEO HIKVISION TVI-4EXT20-720P-S PRET INTREG 523 LEI, PRET REDUS 349, REDUCERE 34%
- MICROSCOP OPTIC 300X-1200X NATIONAL GEOGRAPHIC 9118002 PRET INTREG 150 LEI, PRET REDUS 99, REDUCERE 34%
- CAMERA FULL HD PENTRU MASINA SI DVR CU LCD C900 PRET INTREG 145 LEI, PRET REDUS 99, REDUCERE 32%
- SISTEM DE ALARMA WIRELESS CHUANGO AW1 PRET INTREG 533 LEI, PRET REDUS 359, REDUCERE 33%
- CAMERA SUPRAVEGHERE IP WIRELESS VSTARCAM C7824WIP PRET INTREG 239 LEI, PRET REDUS 179, REDUCERE 26%
- DVR HDTVI CU 4 CANALE VIDEO HIKVISION TURBO HD 3.0 DS-7104HGHI-F1 PRET INTREG 260 LEI, PRET REDUS 159, REDUCERE 39%
- UPS NJOY SEPTU 600 PWUP-LI060SP-AZ01B PRET INTREG 219 LEI, PRET REDUS 163, REDUCERE 26%
- AUTO GPS TRAKER PRET INTREG 860 LEI, PRET REDUS 299, REDUCERE 66%
- SISTEM ALARMA ANTIEFRACTIE DSC KIT PC1404 INT PRET INTREG 478 LEI, PRET REDUS 339, REDUCERE 29%
- CAMERA SUPRAVEGHERE IP WIRELESS VSTARCAM C15S PRET INTREG 349 LEI, PRET REDUS 259, REDUCERE 25%
- BINOCLU BRESSER HUNTER 7X50 PRET INTREG 195 LEI, PRET REDUS 146, REDUCERE 25%
- SISTEM DE ALARMA SMART HOME XLITE GSM DINSAFER DXK01A PRET INTREG 453 LEI, PRET REDUS 339, REDUCERE 25%
Spor la cumparaturi pentru o locuinta sigura! 🙂
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