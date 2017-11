TOP Cele mai bune telefoane mid-range disponibile in Romania

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Telefoanele mid-range sunt in centrul atentie din cateva motive foarte clare. Incep sa devina din ce in ce mai bune, iar pretul lor este intre 1000 si 2000 de lei. Cele mai cautate telefoane sunt cele din acest interval de pret, iar in ultmii ani am vazut telefoane din ce in ce mai interesante. Uite care sunt cele mai bune modele pe care le poti cumpara in Romania, poate chiar de Black Friday, pana in 2000 de lei.

Acestea sunt, din punctul meu de vedere, cele mai bune telefone pe care le poti cumpara in Romania sub 2000 de lei. Poate am ratat cateva modele, poate tu nu esti de acord cu mine. Scrie in sectiunea de comentarii care sunt cele mai bune telefoane mid-range din acest an.