LG 27MP59G – monitor de gaming ieftin cu 75Hz

Monitoarele de gaming accesibile sunt destul de cautate, insa specificatiile lor nu sunt tocmai de top. Majoritatea nu se pot numi de gaming pentru ca nu pot suporta o rata de refresh foarte mare, dar te atrag prin design. LG 27MP59G este un monitor de gaming accesibil cu o rata de refresh de 75Hz. Si am observat ceva foarte interesant.

Inainte sa aruncati cu noroi si sa spuneti ca un monitor de gaming nu poate avea 75Hz, vreau sa va spun ceva. Am testat suficient de multe monitoare in ultmii 2 ani si mi-am format un ochi destul de bun. Monitorul meu personal are 60Hz, insa mai toate modelele din teste au fost de 144Hz, iar acest lucru este vizibil cand le folosesti in paralel.

A fost o perioada in care nu am mai avut nici un monitor la test, iar eu nu mai puteam sa lucrez pe 60Hz. Incepea sa ma doare capul si sa am ameteli. Si acum patesc la fel daca nu am un monitor bun.

Cand a sosit acest LG si l-am pus in functiune in locul monitorului personal, am vazut o diferenta inca de la primele cadre. Cei 75Hz sunt vizibili chiar daca nu este o diferenta foarte mare fata de 60Hz. Insa pentru sanatatea ochilor este fix cat trebuie incat sa nu apara senzatia de ameteala.

Am observat, si nu doar eu, ca ochiul uman se simte mult mai bine daca ii oferi imagini de peste 60FPS. Chiar daca in gaming este nevoie de mai mult, pentru sanatatea ta este suficient sa ai un monitor de 75Hz ca sa nu mai ai probleme.

Asta a fost o mica paranteze, iar cei care au testat in paralel monitoare de 60, 75, 120 sau 144Hz stiu senzatia si stiu despre ce vorbesc. Iti este imposibil sa te intorci la un monitor de 60Hz dupa ce ai folosit unul de 144Hz.

Monitorul LG in cazul de fata este fix ce trebuie daca vrei un monitor corect. Are o diagonala de 27 inch, rezolutie Full HD si 75Hz rata de refresh. Nu se regleaza pe inaltime si nici nu are nu picior exotic. Este foarte simplu si iti ofera strictul necesar.

Specificatii

Panou: IPS

Diagonala: 27 inch

Rezolutie: Full HD

Timp raspuns: 5ms

Rata refresh: 75Hz

FreeSync: da

InclinarE: -2+15 grade

InterfatA: HDMI, DP, VGA

Este dedicat gamerilor amatori care vor un monitor mai bun decat unul clasic de 60Hz si care vor sa experimente gaming-ul la o calitate mai buna. Pentru ca acest LG are moduri presetate pentru fiecare tip de joc si o conectica generoasa pentru toate placile video.

Este destul de rezistent chiar daca este subtire, dar ai grija sa nu lovesti biroul prea tare caci s-ar putea sa il vezi cum se misca. Nu este cel mai stabil, dar sa fim seriosi. Nu cade de pe birou.

Partea buna este ca foloseste panou IPS, lucru de apreciat. Fiind un monitor accesibil si cu o rata de refresh de 75Hz, s-a putut instala in panou IPS care sa fie suficient de bun in gaming. Alegerea este una buna. Daca erai un gamer profesionist iti luai un monitor mult mai bun dedicat strict pentru gaming.

Dar daca ai ales strict acest model este clar ca jocurile nu iti ocupa atat de mult timp si mai faci si altceva pe langa. Astfel ca panoul IPS este de folos daca urmaresti filme sau lucrezi in Photoshop. Culorile sunt mai bune fata de un TN.

Eu am folosit monitorul aproximativ o saptamana in mai multe jocuri si pot confirma ca diferenta este sesizabila intre 60 si 75Hz. Chiar daca valoarea este mica, ea conteaza si iti ofera o senzatie mai placuta in gaming si este mai sanatos pentru ochii tai.

Monitorul costa 899 lei la PC Garage.