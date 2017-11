Camera auto NAVITEL R800: scurt review si video sample-uri

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

In urma cu o luna v-am prezentat o navigatie standalone de la NAVITEL, astazi vin cu o serie de impresii lasate de NAVITEL R800, o camera auto de bord care filmeaza Full HD.

Camera este destul de mare si are pe spate un ecran IPS de 4 inch. Corpul acesteia este din metal, ceea ce o face grea si rezistenta. Prinderea de parbriz se face cu o ventuza destul de puternica iar detasarea de aceasta prin intermediul unui surub. Nu e cea mai eficienta metoda, o sa vedeti una si mai buna la o alta camera NAVITEL pe care o sa o prezint, dar e in regula.

NAVITEL R800 stie sa filmeze Full HD (1080p) la 30 FPS. Camera are o lentila destul de mare, iar asta se reflecta in calitatea video-ului – in bine. Pozele facute sunt la 12 megapixeli, dar senzorul in sine nu stiu exact cati megapixeli are.

Suporta un card micro SD de pana la 256 GB si are un microfon destul de sensibil. In video-urile de mai jos am taiat totusi sunetul, din motive de intimitate. 🙂

Ce mi-a mai placut foarte mult a fost unghiul foarte larg, de 170 de grade, si faptul ca are senzor de miscare. Adica o poti lasa sa-ti supravegheze masina. Din pacate, bateria in sine nu tine foarte mult, poate chiar sub o ora de filmat, asa ca s-ar putea ca peste noaptea aceasta sa se termine deja.

Am folosit-o in vara, in vacanta, dupa care am pus-o din nou in bord acum, toamna. Asa ca mai jos aveti un lung video sample in trei conditii de luminozitate: vara cu luminozitate buna si soare, toamna pe inserat si noaptea.

Eu ma declar multumit de ceea ce poate, insa cred ca si mai multumit sunt de Navitel R600, o camera mai mica si mai ergonomica pe care o sa vi-0 prezint in viitorul apropiat.

Camera costa undeva intre 400 si 500 lei si se gaseste in magazinele Altex sau Carrefour.