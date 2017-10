REVIEW Logitech G603 – mouse wireless pentru gaming la un pret accesibil

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

In ultima perioada m-am gandit cum as putea sa mai scap de cablurile de la calculator. Sunt prea multe si uneori se impleticesc singure. Am cautat tot felul de periferice wireless si nu am fost incantat de nimic. Mi-a picat pe mana un mouse Logitech pentru gaming, dar care dispune de conexiune Bluetooth.

Logitech G603 este un mouse pentru gaming cu conexiune fara fir. Functioneaza pe baterii si se conecteaza folosind un dongle oferit la pachet. Acesta este unul dintre putinele modele care mi-au lasat o amprenta placuta pe cerebel si pe care l-as achizitiona fara probleme. Insa are si cateva minusuri.

G603 este un mouse de gaming foarte simpatic. Este construit din plastic si are o suprafata fina la atingere. Nu este la fel de mat precum un Mionix Naos, dar se apropie. Acesta este mai finut, placut la atingere si cam atat. Pentru ca materialul din care este conceput nu iti ofera nici un strop de aderenta daca ai mana transpirata. Nu are cauciuc pe lateral pentru grip sau alta tehnica pentru a deveni aderent.

Continuand despre design daca tot suntem aici, G603 are 2 butoane laterale pe partea stanga, foarte mari si usor de accesat. Sunt foarte bine pozitionate si au un feedback bun. In afara de butonul de DPI nu mai are nimic in plus in afara de cele traditionale. Este simplu, aratos cand te uiti la el, dar deloc ergonomic cand ai mana transpirata. Sper ca aceasta problema sa fie remediata la o noua versiune.

Pe spate are 2 picioare din teflon, un buton pentru conexiune si un slider cu 3 trepte: oprit, putere medie si putere maxima. Acel slider iti permite sa setezi puterea semnalului. Daca il folosesti doar pentru activitati simple si pentru navigare pe internet nu are rost sa-l menti pe nivelul maxim. Pentru gaming este indicat sa-l folosesti la nivelul maxim daca vrei cea mai buna performanta.

Pe nivelul LO ai un timp de raspuns de 8ms, iar pe HI un timp de raspuns de 1ms. Autonomia o sa scada daca folosesti in permanenta nivelul maxim, dar este un risc pe care ti-l asumi. De asemenea, G603 are tehnologie Lightspeed, adica conexiunea dintre mouse si calculator este atat de puternica si de stabila incat poate rivaliza cu o conexiune cablata.

Recunosc ca nu am vazut nici o diferenta intre acest mouse si ZA12 sau Razer Mamba TE, toate 3 fiind excelente. Am fost placut surprins sa vad ca G603 nu are nici o problema de conexiune.

Butonul pentru conexiune are un rol foarte important. Mouse-ul se poate conecta fara dongle la un laptop care are Bluetooth. Tare, nu? Ca sa fie posibila acesta conexiune trebuie doar sa apesi pe respectivul buton. Daca acasa folosesti dongle-ul din pachet trebuie doar sa mai apesi o data pe acel buton ca sa faca trecerea. Mi se pare o idee foarte buna.

In gaming am observat ca devine cam greu sa-l manevrezi din cauza greutatii prea mari. Cele doua baterii ingreuneaza mouse-ul si poate deveni obositor in timp. Cantareste 138 de grame cu baterii si 90 de grame fara baterii.

In rest se comporta excelent in orice joc. Este neasteptat de precis si iti ofera un feedback foarte bun. Click-urile sunt Omron din cate stiu si vor rezista bine in timp. Capacul este detasabil pentru a oferi acces la baterii si tot atunci poti sa vezi si mecanismul.

Soft-ul de care dispune nu iti ofera prea multe setari. Nici nu prea ai ce sa setezi la acest mouse. In afara de DPI si polling rate nu poti face mare lucru.

Logitech G603 este un mouse bun, performant si cu o autonomie ridicata. Din pacate are doua minusuri: aderenta si greutatea. Ca sa fiu sigur de cele spuse am cerut si parerea unor amici si mi-au confirmat acelasi lucru. Daca tu crezi ca poti trece peste aceste 2 minusuri, G603 este un mouse care merita toti banii tai. Ma gandesc destul de tare daca sa-l achizitionez sau nu.