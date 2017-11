Review calculator Acer Aspire GX-281 – Ryzen 1600 si RX480

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Inca un sistem cu Ryzen la bord si-a facut aparitia pe biroul meu. Cred ca am testat toate modelele de Ryzen 3 si 5, fiind o premiera pentru noi sa testam o gama atat de larga de procesoare. Acer Aspire GX-281 este un sistem complet de la Acer, mic si silentios, pentru oamenii care nu au timp sau nu stiu sa isi construiasca un sistem de gaming.

GX-281 este un calculator compact asamblat de Acer, ceea ce inseamna ca multe dintre componente nu le vom gasi de cumparat separat. Spre exemplu memoria RAM, placa de baza, sursa sau carcasa. Toate cele mentionate sunt produse livrate special catre Acer si pentru acest sistem. Sursa provine de la LiteOn, carcasa este custom, placa de baza nu stiu de cine este produsa, iar memoria RAM este OEM, nu am aflat producatorul prin nici un soft sau eticheta atasata.

Placa video RX480 este varianta “originala”, adica editia de baza, primul model care ajungea de obicei la teste prin publicatii. Cel mai probabil este produsa de Sapphire, ei fiind principalii producatori pentru AMD. Ceea ce am spus pana acum poate fi interpret in bine sau in rau. Daca ma intrebi pe mine, sistemul arata foarte bine si nu am nimic de schimbat. Daca alegi un sistem gata facut este clar ca nu mai vrei sa iti bagi nasul in el. Daca totusi vrei sa schimbi placa de baza sau memoria RAM o poti face fara probleme, dar pierzi garantia.

Pana sa va prezint rezultate din jocuri, caci doar acolo a fost solicitat, trebuie sa mentionez un aspect foarte important: silentiozitatea. In idle nu il auzi deloc, eu l-am tinut pornit peste noapte pe birou si nu am auzit nimic. Nici in sarcina nu este zgomotos. Temperaturile sunt normale pentru cele doua componente de baza, procesorul si placa video. Procesorul are cooler-ul stoc si se mentine in idle la 40-43 de grade si in load la 60-65, depinde cum variaza temperatura camerei. Placa video este mai calda decat de obicei fiind modelul stock cu sistem de racire slabut. Are 58 de grade in idle si in jur de 70 in load.

Daca pana acum lucrurile stau foarte bine, nu pot sa trec cu vederea peste lipsa SSD-ului. HDD-ul este lent ca oricare altul si asta trage in jos experienta in utilizare. Daca nu ai avut SSD pana acum nu o sa simti diferenta, dar eu care folosesc SSD de multi ani observ diferenta foarte usor. Un SSD este sfant in orice laptop sau desktop.

Un lucru dragut de mentionat este incarcarea wireless a carcasei. Daca ai un telefon comaptibil poti sa-l incarcari direct de pe carcasa acestui PC. Are un pad special pe tavan. Vezi in video.

Si acum sa va prezint scoruile din jocurile pe care noi le avem originale si pe care contam. Speram sa imbunatatim lista in curand.

Procesor: AMD Ryzen 5 1600 3.2GHz

Placa video: RX480 4GB

RAM: 8GB 2133 MHz

Stocare: 2TB

Sursa: 500W

Carcasa: mini tower

Joc FPS Min FPS Max FPS Avg Mafia 3 10 68 39 Rise of the Tomb Raider 6 134 70 HITMAN 1 111 56 GTA 5 49 99 74 DOOM 60 144 102 Shadow of Mordor 55 136 95 BF1 44 102 73 LoL 34 129 81

Toate jocurile au fost rulate la rezolutie Full HD si pe setarile maxime posibile. Unde a fost cazul am lasat sa ruleze benchmark-ul jocului. Rezultatele vorbesc de la sine.

Acer Aspire GX-281 il gasiti la PC Garage intr-o configuratie similara, dar cu GTX 1050Ti la pretul de 4000 de lei. Primiti un sistem brand, o configuratie echilibrata, garantie la intreg sistemul, o asamblare profesionala. La pachet vine cu o tastatura si un mouse.