Review Zowie Celeritas 2 – o tastatura profesionala pentru jocuri FPS

V-am prezentat in urma cu cateva zile un mouse care a ajuns sa-mi fie tare drag: Zowie ZA12. Acel mouse a fost conceput pentru pasionatii de jocusi FPS, insa il poti folosi si in alte jocuri daca esti amator. Un profesionist nu ar face asta. La fel se intampla si cu tastatura Celeritas V2. Aceasta tastatura este conceputa sa fie utilizata doar la jocuri de tip FPS. Costa destul de mult, este simpla si totusi foarte performanta.

Zowie Celeritas 2 este o tastatura foarte speciala. Este dedicata profesionistilor sau celor care vor sa devina. Eu nu sunt deloc profesionist si o sa va vorbesc despre aceasta tastatura din perspectiva unui amator. Insa am inteles ce este Celeritas 2 si cat de buna este pentru un profesionist.

Specificatii

Interfata: USB sau PS2

Polling rate: 1000Hz

Temperatura functionare: 0-50 grade Celsius

Umiditate: 10-85%

Dimensiune: 44.2 x 17 x 3.8 cm

Greutate: 1.89 kg

Switch optic Flaretech

Puncte cheie

Taste durabile

Switch optic

Previne apasarea dubla a unei taste

Nu are nevoie de driver

Iluminare de culoare rosie cu reglaj al intensitatii

Real Time Response 1x, 2x, 4x sau 8x

100% N-Key Rollover

Suprafata mata tip soft-skin

Forta actionare de 45g

Tastatura are un design simplu si elegant. Nu iese deloc in evidenta. Am spus asta si cand am scris despre ZA12. Tastele au o inaltime normala, clasica as spune, iar iluminarea este simpla doar cu LED-uri rosii. Are numepad, un palm rest micut dar util si nici un buton in plus sau in inus.

Tastele nu sunt mecanice, nu are driver si totusi este dedicata profesionistilor. Probabil va ganditi ce o face atat de speciala. Celeritas 2 este mai mult decat o tastatura de gaming obisnuita. Aceasta a fost gandita sa fie utilizata doar in jocuri de tip FPS, adica shotere. Switch-urile tastelor nu sunt mecanice sau semi mecanice ci optice. Aceste switch-uri optice sunt responsabile de performanta tastaturii in general.

Oamenii care au conceput aceasta tastatura au stiut ca cei care se joaca FPS-uri au nevoie de o tastatura speciala. Apasarea dubla a unei taste nu este benefica, asa ca au dezvoltat aceste switch-uri care previn acest lucru. De asemenea, feedback-ul oferit de taste este mult mai placut si mult mai potrivit jocurilor FPS.

Cursa butoanelor este neintrerupta, dar opun rezistenta liniar. Nu simti ca apesi in gol, dar nici nu ai un mecanism ca la Cherry MX Red, Blue sau Brown care sa iti ofere feedback instant cand apesi. Simti ca apesi pe un arc foarte moale care treptat se intareste.

Apropo, in pachet o sa gasesti un adaptor catre porturile PS2. Tastatura are port USB pe fir, dar poti opta pentru PS2 daca cunosti aceasta mufa si beneficiile ei. Pe scurt, PS2 este mai buna pentru gaming decat USB-ul. Puteti vedea acest clip ca sa intelegeti.

Am incercat sa folosesc tastatura si in alte jocuri precum LoL si va garantez ca senzatia este destul de dubioasa. Este amuzant ca (nu) functioneaza si am incercat sa-mi imaginez ce secret ascunde. Chiar daca nu inteleg prea bine principiul de functionare, fiind si prima data cand ma intalnesc cu o astfel de tastatura, am inteles ca este pentru un grup de oameni cu multi bani si cu prea mult timp liber ca sa se joace CS:GO sau alt joc similar.

Tastatura costa 693 lei la PC Garage si poate parea scumpa pentru multi dintre voi, tinand cont ca este utila doar la jocuri de tip FPS. Dar repet, este dedicata profesionistilor sau celor care vor sa devina. Tastatura este folosita de jucatorii din eSport in competitiile internationale si nu platesti doar brandul cum se intampla pe la alte case.