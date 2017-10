Review sistem Gaming Red Shocktrooper by PC Garage: Ryzen 5 1400 si GTX 1060

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Sistemele PC Garage sunt solutii foarte bune pentru cei care nu au timp sa-si construiasca un sistem de la zero sau nu au cunostintele necesare. Gaming Red Shocktrooper este un sistem de aproape 4000 de lei capabil sa ruleze orice joc in rezolutie 2K sau Full HD. L-am testat intr-o serie de jocuri populare si va prezint rezultatele mai jos. Voi spuneti daca merita sau nu.

Sistemul este format din urmatoarele componente:

Sistemul arata foarte bine, este echilibrat si carcasa este suficient de incapatoare si de aratoasa. Seamana cu casca lui Iron Man. Ceea ce am simtit inca de la primele minute de utilizare a fost lipsa SSD-ului. La aproape 4000 de lei lipseste SSD-ul fie el si de 120GB. Nu va inchipuiti cum m-am simtit sa trec de la SSD la HDD. Parca m-am intors in timp cu 10-15 ani.

Sigur, tu poti sa-ti cumperi un SSD si sa-l montezi fara sa pierzi garantia, insa speram sa fie deja inclus pentru ca il consideram obligatoriu. De asemenea, inca 8GB de memorie RAM nu ar strica. Poti sa iti cumperi oricand daca consideri ca 8GB sunt putini. Daca folosesti sistemul doar la gaming iti garantez ca sunt suficienti. Insa daca te gandesti la streaming opteaza pentru 16GB.

Trecand peste singurul minus pe care l-am gasit, sistemul se comporta exemplar in gaming. Doar pentru asta a fost gandit. Mi-am instalat cateva jocuri si haideti sa va arat scoruile. Toate jocurile au fost rulate pe rezolutie Full HD si pe setarile maxime. Unde a fost posibil am rulat benchmark-ul jocului. Mentionez ca DOOM este cel mai bine optimizat joc, iar HITMAN are un FPS minim extrem de slab indiferent de sistem.

Joc FPS Min FPS Max FPS Avg Mafia 3 13 73 43 Rise of the Tomb Raider 4 155 68 HITMAN 1 122 61 GTA 5 58 102 80 DOOM 60 144 102 Shadow of Mordor 58 140 100 BF1 49 110 79 LoL 66 144 105

Temperaturile nu au fost iesite din comun. Sistemul este foarte silentios chiar si cand este solicitat. Carcasa are grija ca racirea sa fie buna chiar daca cooler-ul procesorului este stock. Este foarte bun si silentios. Temperatura camerei a fost constanta, in jur de 23 de grade. Procesorul avea in idle 35 de grade si 57 in full load. Eu zic ca este foarte bine.

Placa video a avut temperaturi similare. 45 de grade in idle si in jur de 60 in full load. HDD-ul atinge si el 31 de grade in idle si putin peste 40 in utilizare. Nu stiu cat o sa reziste daca va fi utilizat in permanenta in jocuri.

Sistemul costa 3849 lei la PC Garage. In momentul in care scriu aceste randuri apare in stoc o singura bucata. Daca investesti intr-un SDD il iei cu 4000 de lei aproximativ. In jocuri se descurca fantastic si daca mai scazi din detalii, pentru ca noi l-am testat pe setarile maxime disponibile in joc, poti sa te joci si in 2K pe medium-high.