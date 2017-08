Review ASUS GR8 II – calculator performant intr-o carcasa de consola

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Atunci cand imi construiesc un calculator il vreau cat mai mare. Sa fie impunator, sa am spatiu in el pentru modificari si daca se poate sa aiba LED-uri. Nu am fost niciodata fan al sistemelor mici si inghesuite. ASUS GR8 II este un sistem care m-a facut sa-mi schimb complet parerea, iar in momentul de fata am planuri serioase sa-mi tranformat actualul Ryzen care imi ocupa un sfert din birou, intr-un Ryzen pe care sa-l pot ascunde dupa monitor.

ASUS GR8 II este un calculator foarte performant, dar construit in jurul unei carcase foarte mici. Este mic cat o consola Xbox sau PS, poate chiar un pic mai mic. Si cu toate ca il poti ascunde fara probleme in spatele monitorului, este foarte performant incat sa iti ruleze toate jocurile la rezolutie Full HD fara sa sughita. Mi-a placut foarte mult si vreau ca urmatorul meu PC sa fie la fel, mic, compact, silentios, dar puternic. In randurile urmatoare o sa va prezint performanta acestui PC in gaming, dar si functiile cu care se mandreste.

Specificatii

Procesor: Intel Core i7 7700

Chipset: H110

Memorie RAM: 16GB DDR4 Dual Channel

Placa video: GTX 1060 3GB

Stocare: SSD/HDD 1TB SATA sau SSD M.2 512GB

Wi-Fi si Bluetooth

Conectica frontala: 2x jack audio, 2x USB

Conectica: jack audio, iesire optica, 2x HDMI, 1x Display Port cu G-Sync, 2x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x USB C, 1x LAN, 1x 19V DC-In, 1x Kensignton lock

Audio: ROG SupremeFX, Supreme FX Shielding Technology, Boost Op Amplifier, Sonic Studio III, Sonic Studio Radar III

Alimentare: DC 19.5V, 11.8A, 230W Power Adapter

Dimensiuni: 88 x 299 x 281.3 mm

Greutate: 4Kg

Design

ASUR ROG GR8 II a fost gandit sa iti ofere portabilitate dar si sa economisesti spatiu. Fiind mic cat o consola il poti ascunde oriunde in camera si nu te va deranja. De asemenea, il poti pune fara probleme intr-un rucsac daca vrei sa te duci la prieteni.

In partea frontala are benzi de LED-uri RGB pentru un efect mai agresiv. Nu sunt LED-uri are sa te oboseasca sau care sa iti distraga atentia. Sunt doar sa iti atraga atentia atunci cand il vezi prima data si sa te surprinda. Poti sa modifici fara probleme culorile din softul special AURA si chiar sa sincronizezi iluminarea PC-ului cu cea de la tastatura sau mouse, in caz ca sunt tot ASUS.

Un alt aspect important este posibilitatea de upgrade. Poti oricand sa iti montezi un CPU mai puternic, sa adaugi memorie RAM sau sa schimbi spatiul de stocare. Nu poti face asta la o consola sau un laptop.

Pe partea din fata iti ofera 2 USB-uri si 2 jack-uri pentru casti si microfon. Poti sa iti conectezi castile cu tot cu microfon in fata, iar in spate sa lasi conectate boxele prin iesirea optica sau prin jack.

Audio

Si ca tot am adus in disctutie de partea audio, aflati ca ASUS GR8 II are o solutie audio de nota 10! Tehnologia ASUS Supreme FX este la bordul acestui mini PC si iti ofera o experienta mult mai placuta decat un PC normal. Desi nu are o placa audio dedicata, ASUS a integrat in placa de baza o solutie audio mult mai puternica decat majoritatea celor disponibile pe piata, au implementat tehnologiile lor si poti folosi casti cu o rezistenta de pana la 150 Ohmi. Nu doar ca volumul este mult mai ridicat, maxim 113 dB, dar si calitatea audio este radical mai buna.

Ai la dispozitie soft special pentru reglajul audio, poti conecta cele mai bune casti de gaming si te poti bucura linistit de muzica ta favorita, dar cel mai important de un sunet exceptional in gaming.

Retea

Deoarece discutam despre un calculator de gaming, acesta trebuie sa exceleze si la partea de retelistica. Pe langa faptul ca dispune de Wi-Fi de mare viteza, Bluetooh integrat si port Gigabit, ASUS GR8 II are o solutie intitulata GameFirst IV. Ultima versiune a acestei tehnologii ofera utilizatorului doua beneficii noi: Multi Gate Teaming si Intelligent Mode.

Multi Gate Teaming combina banda de internet oferita de solutia LAN si cea Wi-Fi intr-una singura pentru a oferi o viteza mai mare la internet.

Intelligent Mode te ajuta sa iti gasesti cea mai rapida retea (in cazul in care nu esti acasa, unde ai o singura retea) si sa iti ofera cele mai bune setari la internet.

V-am spus la inceput de Wi-Fi. Nu trebuie sa-l trecem cu vederea chiar atat de repede deoarece are tehnologie MIMO, stie sa functioneze in retele de 5GHz si poate atinge viteze foarte mari daca ai un router la fel de capabil.

Temperaturi

Desi este un sistem foarte silentios in idle si doar usor zgomotos in full load, temperaturile nu ajung la valori colosale. Spre exemplu, in idle nici macar nu il auzi. Poti sa il lasi pornit zile intregi si nu o sa auzi un zgomot de la el. In schimb, in sesiunile lungi de gaming o sa incepi sa-l auzi. Ramane mai silentios decat majoritatea PC-urilor, insa daca te joci cu castile pe cap nu o sa mai auzi nimic.

Temperatura procesorului in idle este de 47 de grade, iar un full load ajunge pana la maxim 77. Placa video are o temperatura in idle de 44 de grade, iar in full load 68 de grade.

Gaming

Joc FPS min FPS max FPS mediu GTA V 23 120 70 Far Cry Primal 21 103 63 Rise of the Tomb Raider 29 105 72 DOOM 90 122 106 Mafia 3 16 60 37 Sniper Elite 4 54 91 73

Concluzie si pret

Cred ca ati inteles deja cat de mult imi place acest calculator. Nu m-am dezlipit de el de cand l-am primit in teste. Faptul ca este mic, nu face galagie si poate fi montat oriunde in casa, chiar si in sufragerie, ma face sa mi-l doresc mai mult o face performanta lui. Pana in momentul acesta eu nu am stiut cat costa. De fapt, nu am vrut sa stiu. L-am gasit la eMAG in aceeasi configuratie si costa 8346 lei, insa stocul este epuizat.

Da, este mai mult decat ti-ai face tu un sistem asemanator. Dar in banii astia intra sistemul de operare original, Wi-Fi si Bluetooth cu tehnologie superioara, sistem audio de nota 10, portabilitatea, silentiozitatea si design-ul. Cine cauta asa ceva nu o sa se uite la bani.