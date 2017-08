Monitor ASUS PG248Q – monitor pentru gaming

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

V-am obisnuit cu review-uri la monitoare AOC, BenQ, Zowie si Philips. Cred ca le-am testat aproape pe toate si stiu foarte bine ce model mi-as cumpara de la aceste firme. Insa de la ASUS am luat o pauza, n-am mai testat nimic si nu stiu cum au evoluat. A venit timpul sa testez un monitor de gaming care costa putin peste 2000 de lei. Va dati seama ca stie sa faca de toate, insa pe mine m-a surprins placut.

Un monitor dedicat pasionatilor de gaming trebuie sa aiba urmatoarele specificatii: o rata de refresh cat mai mare, rezolutie Full HD sau chiar mai mare, panou cu timp de raspuns foarte mic, sa fie reglabil in toate directiile si sa aiba un design agresiv.

Asta pare sa fie reteta clasica si toti producatorii au inteles asta. Diferenta este data de atentia la detalii si pret. Monitorul ASUS PG248Q ofera tot ce am mentionat mai sus, insa stie sa se deosebeasca fata de un alt monitor de gaming.

Monitoarele de gaming folosesc panouri TN, care de cele mai multe ori sunt foarte slabe. Sunt slabe daca ai pretentia sa primesti o imagine clara, culori naturale, unghiuri bune de vizibilitate s.a.m.d. TN-urile sunt bune pentru ca au timp de raspuns rapid, dar nu exceleaza la imagine. Pentru asta avem IPS-urile.

Totusi, vreau sa sar direct la calitatea imaginii oferita de acest ASUS. Spre surprinderea mea, acest panou TN produs de AU Optronics, model M240, este fantasic. Am vazut ca unii s-au plans de calitatea imaginii, insa posibil ei au primit un model defect. Se intampla sa ai si ghinion uneori. Rar, dar se intampla.

Panoul are un timp de raspuns de 1ms GtG si 16.7 milioane de culori cu 6 bits per subpixel. Rata de refresh este in mod normal de 12oHz, insa din fabrica vine cu OC la 144 Hz, iar daca ai o placa video Nvidia poti merge si pana la 180Hz cu ajutorul lui G-Sync. Nu a fost si cazul meu, folosind un RX 480.

Contrastul oferit este de 1000:1, unghiurile de vizualizare sunt de 160 de grade din 170, lucru de apreciat. Poti vedea fara probleme din toate unghiurile atata timp cat nu te duci in extrem. Restul monitoarelor de pe piata nu exceleaza la acest capitol si daca nu ti-l reglezi la nivelul ochilor o sa vezi o imagine foarte slaba.

Conform ochiometrului meu, panoul are o luminozitate uniforma, iar pe fond negru nu se vede nici o urma de bleeding. De asemenea, pe fond alb nu am observat nici o pata de culoare galbena. Imaginea este sharp, trecerea este rapida intre zonele foarte iluminate si zonele mai inchise din jocuri sau filme. Un alt monitor pe care l-am testat, tot cu panou AU, tot la fel de scump, avea fix problemele pe care acest model nu le are. Ciudat.

Atunci cand dai 2000 de lei pe un monitor iti doresti sa exceleze pe cat posibil la toate capitolele. Monitorul de fata consider ca s-ar descurca fara probleme si in aplicatii de tip Photoshop daca NU sunteti un expert.

Despre design sunt cateva mentiuni. Monitorul este spartan, arata intr-un mare fel privit din orice unghi. Aici nu se tine cont de grosime sau greutate, ca nu este un telefon. PG248Q are o talpa generoasa cu unghiuri ascutite, iar in zona in care piciorul monitorului se imbina cu talpa, este o banda LED circulara care ramane aprinsa. Nu este deloc deranjanta, dar face monitorul sa arate mai agresiv si sigur o sa iesi in evidenta cu el cand vin prietenii la tine ca sa va jucati.

Piciorul are si el o scobitura ciudata, dar foarte atragatoare. Nu stiu cine a gandit design-ul, dar merita o medalie de aur din partea mea. De asemenea, monitorul se inalta si se inclina pe o plaja destul de mare. Iar daca ai nevoie de el in mod portret poti sa o faci fara probleme.

Butoanele pentru meniu sunt amplasate in partea din dreapta-jos, dar in spate. E destul de incomod sa le accesezi si trebuie sa mergi pe simturi. Dar pana la urma nu stai in fiecare zi sa-l reglezi. O data si gata. Imi place ca prin meniu poti sa navighezi cu un buton tip joystick. Am vazut asta la monitoarele Samsung, parca ei au implementat prima data optiunea aceasta.

Drept conectica monitorul ne ofera jack-uri audio, portul de alimentare, HDMI si Display Port, USB-uri si atat. Ai nevoie de altceva? Nu.

Monitorul de fata costa la PC Garage 2199 lei. Stiu ca este scump, insa daca esti pasionat de jocuri si ai o unitate de pe care poti rula toate jocurile la setari maxime, merita sa iti cumperi si un monitor potent.

Si daca vrei sa citesti un review mult mai detaliat iti las un link AICI.