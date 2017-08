ASUS Cerberus Mech RGB – o tastatura mecanica RGB

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Cu tastaturi scumpe nu prea m-am jucat. Am testat cateva modele, dar am si uitat cum se numesc. Cert este ca tastaturile mecanice bune sunt destul de scumpe, stiu asta pe propriul buzunar. Desi diferentele de calitate dintre o tastatura mecanica la 200 lei si una la 600 sunt foarte mari, romanul prefera tastatura cea mai ieftina, ca pana la urma….sunt doar niste butoane cu luminite. Gresit.

Am cochetat in urma cu 1-2 ani cu tastaturi ieftine mecanice. Niste modele cumparate din China, altele aduse in tara pe cale oficiale precum Redragon. Desi la prima vedere pareau niste tastaturi decente, timpul si-a pus amprenta imediat peste el. In doar cateva luni au inceput sa se strice.

Tastaturile mecanice scumpe cum este si acest Cerberus Mech RGB sunt conceputa sa reziste. O tastatura nu o schimbi o data pe an ci o data la cativa ani. Multi ani. Si nu vrei ca o tastatura pe care dai 600 lei sa cedeze in primul an.

Asus Cerberus Mech RGB este una din acele tastaturi scumpe, dar care o data achizitionata nu o mai schimbi multi ani. Materialele folosite la constructia ei sunt de cea mai inalta calitate. De la plasticul folosit la butoane si pana la picioarele de sustinere, totul a fost gandit incat sa reziste.

Specificatii

Interfata: USB

Switch-uri: mecanice Red, Brown, Blue sau Black.

Durata viata: 70 milioane apasari

Efecte: 7

Taste macro: da

Taste multimedia: da

Dimensiuni: 448 x 150 x 35 mm

In pachet: 4 taste de schimb si o cheite de scos tastele

Este o tastatura grea, desi nu are nimic metalic la vedere. Poate structura la interior, nu stiu. Cert este ca aceasta tastatura nu este o jucarie. Toate tastele sunt iluminate independent. Poti seta culoarea fiecarui buton in parte incat sa faci un mini curcubeu.

Pe langa RGB si switch-urile mecanice, tastatura ofera si butoanee speciale pentru diferite activitati multimedia sau gaming. Ai butoane pentru diferite profile de la 1 la 5, 6 butoane multimedia si o tasta Fn pentru functiile ei.

Materialul folosit pentru constructia tastelor este cel mai bun pe care l-am vazut. Este atat de aderent incat sunt sanse minime sa iti scape degetul de pe un buton. Nu conteaza cat mananci la birou(iti recomand sa nu faci asta), cat de lipicioase ai degetele sau cate sucuri ai varsat pe ea. Materialul este facut sa reziste la grasimi si sa iti ofere cea mai buna experienta in gaming. Dar mai bine sa nu incerci.

Sagetile iti ofera posibilitatea sa modifici rapid intensitatea luminii si efectul de culori pe care sa-l produca. Trebuie doar sa apesi si tasta Fn. Singurul minus pe care l-am gasit a fost (si nu o sa va vina sa credeti) iluminarea albastra de la cei 3 indicatori de peste Numepad. Stiti voi, acele 3 LED-uri pentru Num Lock, Caps Lock etc. Indiferent de cum iti setezi coloritul tastaturii, acele 2 LED-uri raman albastre in permanenta. Si este un albastru urat, care din unghiul nepotrivit pare ca iese prin buton si nu pe langa el. Mi-ar fi placut sa fie macar albe sau macar mult mai discrete.

Tastatura are si un soft. Si aici mai este putin de munca cu el. Este foarte simplu la prima vedere, insa interfata nu pare cea mai intuitiva. In partea de sus poti schimba profilele, iar jos poti sa faci setari de macro, sa setezei fiecare buton pentru o anumita functie sau program, sa exporti sau importi profile si cam atat. Daca vrei sa te joci cu efectele speciale trebuie sa sapi adanc. Hint: selecteaza tastele pe care vrei sa le modifici 😉

Eu am folosit tastatura zilnic si am renuntat pret de 2-3 saptamani la Razer Chroma Tournament Edition, o tastatura buna dar prea zgomotoasa. La inceputul anului am testat o tastatura mecanica tot de la ASUS, mai exact modelul ROG Claymore Core de care m-am indragostit pe loc. Am vrut si eu o tastatura mecanica, dar la acel moment am ales Razer, desi imi doream fix acel model. Nu mai stiu care au fost motivele, cred ca am prins oferta la Razer.

Cert este ca imediat mi-am dorit o tastatura mecanica, ASUS reusind sa ma surprinda cu acel model. Nici acest model nu este rau. Desi nu poarta denumirea ROG, este o tastatura pe care eu as folosi-o in permanenta pentru gaming. Este confortabila si la scris, deci le poti face pe amandoua fara probleme si nici nu este galagioasa. Are switch-uri Brown daca nu gresesc, acelea fiind cele mai silentioase. Feedback-ul oferit de ele este bun, dar parca la Claymore Core aveai un feedback mai puternic.

ASUS Cerberus Mech RGB costa la eMAG 649 lei.