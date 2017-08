Carcasa FSP CMT 210 – o carcasa best buy cu spatiu bun pentru wire management

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

FSP este un conglomerat format din 3 companii (Fortron/Source USA, Sparkle Power Taiwan si Powertek Taiwan) care ne-a demonstrat ca este capabil sa ne ofere produse de buna calitate la preturi accesibile. Desi nu am cochetat cu produsele lor pana azi, am citit numai de bine despre ei. Sursele lor sunt printre cele mai bune de pe piata, iar carcasele sunt simple si foarte practice.

Am primit recent o carcasa pentru platforma Ryzen 3 si eram tare curios daca CMT 210, o carcasa pe care o gasiti la PC Garage la pretul de 258 de lei fara sursa sau la 423 de lei cu sursa, este mai buna decat Zalmna Z9 Plus, model pe care l-am detinut pana in prezent.

Fac o mica paranteza. Daca alegi carcasa cu sursa, cea la 423 de lei, faci o afacere foarte buna. Sursa oferita la pachet este un FSP de 500W cu eficienta 82% si certificare Gold. Costa putin peste 200 lei, deci economisesti cativa lei. Sursa respectiva este capabila sa tina si un GTX 1070 sau RX 480 fara probleme.

Revenind la carcasa, mi-am montat tot sistemul in ea. Am primit in pachet toate suruburile de care am avut nevoie, manuale si chiar soricei de prindere. Mi-au placut, sunt de mare ajutor cand vrei sa prinzi cablurile.

Carcasa este foarte spatioasa, neasteptat chiar. Si asta dintr-un motiv foarte simplu. Suportul de prindere pentru HDD este mutat in partea de jos, langa sursa. Poti monta doar 3 HDD-uri iar SSD-ul are spatiul lui dedicat. Este gandita foarte bine.

Pentru ca a fost mutat suportul pentru HDD si nici nu se poate monta o uitate optica, FSP a decis ca este bine atunci sa poti monta 3 ventilatoare in partea frontala ca sa bage aer rece in carcasa, fara sa fie blocat fluxul.

Pentru wire management, carcasa iti ofera foarte multe gauri prin care sa tragi cablurile. Sus, jos, pe lateral, oriunde ai loc. Doar imaginatie sa ai si iese un sistem de nota 100. Tabla nu este cea mai groasa, insa este la limita dintre o carcasa slaba si o carcasa buna. Este peste linie, deci o pot cataloga drept o carcasa cu o tabla suficient de groasa. Nu se indoaie prea usor, insa are margini destul de ascutite si te poti taia usor.

Sistemul de racire este putin mai complicat. FSP iti ofera din fabrica 2 ventilatoare de 120mm cu LED albastru. Sunt silentioase, au flux de aer mare, insa tineti cont de un anumit aspect. Carcasa are doar 4 sloturi pentru ventilatoare, 3 in fata si 1 unul in spate care scoate tot aerul ce intra in carcasa.

Nu am stat sa calculez fluxul de aer, insa 3 ventilatoare baga si 1 scoate, nu mi se pare cea mai senzationala combinatie. Era mai placut daca mai avea macar un slot in tavan, dar acum chiar devin prea carcatos.

Poate ca sunt carcase care au mai multe sloturi pentru ventilatoare, dar sunt convins ca nu au tabla atat de groasa. Si nici spatiu atat de mare pentru WM. Ca sa va arat ce am realizat eu in carcasa asta, atasez niste poze cu tot sistemul. Spatiu din spatele placii de baza este urias pentru o carcasa atat de accesibila. Capacul s-a inchis fara probleme si nu are presiune de la fire.

Carcasa mai dispune si de panou lateral transparent din plastic, insa mare grija cu el. Am citit ca s-ar zgaria foarte usor chiar si atunci cand vreti sa-l stergeti cu o carpa moale. Am vrut si eu sa-l sterg si am incercat intr-un colt. Imediat au aparut zgarieturi.

Pe partea din fata ai butonul de power si de reset alaturi de 2 USB-uri 3.0, 2 jack-uri audio si inca un USB 2.0. Are filtre de praf la sursa si la ventilatoarele din fata, picioare din cauciuc dar putin alunecoase si permite instalarea de placi video lungi sau sisteme de racire cu lichid.

Repet preturile inca o data: 258 de lei fara sursa sau 423 de lei cu sursa. Sursa separat costa 210 lei.