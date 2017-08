Review mouse ASUS Strix Evolve

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

A fost o perioada cand am testat zeci de soareci de gaming si am reusit sa-mi formez o imagine asupra mai multor producatori. Vazand diferenta dintre diferiti producatori, modele care mai de care mai scumpe, am ajuns la concluzia ca nu merita sa investesti foarte multi bani intr-un mouse, dar nici nu trebuie sa-l cumperi pe cel mai ieftin. Am inteles asta chiar pe buzunarul meu. Recent am primit un ASUS Strix Evolve, un mouse de care m-am indragostit la primul conctact.

Sa va spun ceva. Detin un Razer Mamba Tournament Edition 2015 de care sunt in continuare multumit. Are peste 1 milion de clik-uri si inca se comporta excelent. Totusi, am dat peste 300 de lei la oferta si nu pot spune ca a meritat. Aceeasi calitate o primeam si la 200 lei, dar Gabi a vrut luminite, Razer, deh….

Specificatii

DPI: 7200

Senzor: optic

Switch-uri: Omrom D2FC-F-7N 50 milioane apasari

Butoane: 8 programabile

Cablu: 2 metri

Dimensiuni: 125 x 65 x 41 mm

Greutate: 128 grame

Iluminare: RGB

Tracking Speed: 150 IPS

Tracking Acceleration: 30g

Pooling rate: 1000 Hz

Cand am ajuns cu Strix Evolve acasa si dupa ce am auzit numai cuvinte de lauda la adresa lui, eram tare curios daca reuseste sa ma desparte de indragitul meu Razer. Si…a reusit fara probleme. Inca de la primul contact, Strix Evolve este un mouse care iti ofera incredere. Este construit foarte bine si se potriveste perfect in mana oricui.

Forma lui este atat de clasica incat nu poti sa spui ca este prea mare sau prea mic. Este perfect asa cum este, mediu ca dimensiuni, iar daca nu ai pretentii de jucator profesionist, nu ai nici un drept sa-l judeci prea tare.

Mai mult de atat este si ambidextru. Il poti folosi cu ambele maini avand butoane pe ambele laterale si cauciuc pentru grip. Rotita de scroll este simpla, fara functii speciale de scroll. Se misca normal, usor si este silentioasa. Nimic iesit din comun care trebuie mentionat.

Nu pot sa trec cu vederea nici de iluminarea RGB de bun simt. Cred ca este cea mai cuminte iluminare pe care am vazut-o vreodata la un mouse. Este atat de simpla si de eleganta incat nu poti sa o urasti. Nu multi prefera luminitele, insa in cazul de fata este atat de bine gandita incat nu ai cum sa o urasti.

In pachet cu mouse-ul o sa primesti ceva special. Este prima data cand vad asta si am ramas putin in ceata. Mintea mea a primit eroare 404. Am gasit in pachet…nu stiu cum sa le numesc. Sunt exact partile de la mouse pe care stai cu degetul. Mouse-ul este rupt in doua parti identice pe care le poti scoate si le poti inlocui cu cele doua parti din pachet. In functie de preferintele tale poti sa le schimbi sau nu. Diferenta este ca cele care vin la pachet sunt mai mari si te fac sa utilizezei mouse-ul in pozitia palm grip. De asemenea, si distanta de apasare este putin mai mare. E o chestie de gusturi dar imi place ca ASUS a pus aceste doua bucati.

Legat de performante, Strix Evolve foloseste un senzor optic cu 7200DPI. Sunt oricum prea multi pentru o utilizare normala, el fiind folosit cu 1600-2000 DPI in mod normal. Dar important este ca este foarte precis si asta am apreciat la el. Nu iti fuge cursorul pe ecran daca ridici mouse-ul de pe gamepad, nu tremura, nu se blocheaza si nici nu are momente de freeze. Da, al meu Razer mai are momente cand ingheata.

Am folosit mouse-ul doar in sesiuni de gaming caci pentru asta a fost facut. Am incercat diverse jocuri ca sa vad cum se comporta si nu am decat cuvinte de lauda. Viteza de reactie si felul in care aseaza in palma m-au facut sa nu ma mai intorc la Razer a doua oara. Daca as putea l-as cumpara si acum, diferenta fiind foarte clara intre cele doua modele. Si daca va intrebati de ce il compar cu Razer este pentru ca pe el il folosesc cel mai mult.

Ca orice alt mouse de gaming iti poti personaliza 3 profile cu setarile tale si el o sa memoreze tot. Are o memorie interna pentru treaba asta si atunci cand te muti la un alt PC nu trebuie sa iti refaci setarile. De asemenea, din soft poti sa-ti schimbi iluminarea foarte usor. Este RGB deci te poti juca dupa bunul plac.

ASUS Strix Evolve costa la PC Garage 289 de lei la oferta.