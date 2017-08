ASUS Cerberus – cele mai bune casti pentru muzica si gaming

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

De cativa ani am inceput sa cochetez cu sunetul de inalta calitate. Nu este deloc ieftin, insa urechile mele se simt ca in rai atunci cand ascult muzica acasa. Am inceput sa fiu foarte atent cand imi aleg castile, am optat pentru placi audio bune, iar standardele mele in ceea ce priveste sunetul au crescut. In prezent detin doua perechi de casti: una pentru muzica si una pentru gaming. Insa ceea ce am primit de la ASUS m-a facut sa cred ca as putea renunta la una dintre ele.

Am primit la teste ASUS Cerberus 2, o pereche destinata pasionatilor de jocuri video, insa care se poate adresa fara probleme si pasionatilor de muzica. Detin de anul trecut (parca) prima generatie de casti ASUS Cerberus. Este foarte buna, sunetul este senzational la acele casti si cu greu pot sa ma despart de ele. Insa am simtit nevoia de mai mult. Am vrut ceva si pentru muzica si mi-am cumparat Audio Tehnica AVC500. De atunci le folosesc pe amandoua in functie de activitatea pe care o desfasor.

Specificatii

Frecventa raspuns: 20 – 20.000 Hz

Diametru difuzor: 53 mm

Impedanta: 32 Ohm

Microfon: da, pe fir si inca unul detasabil

Cablu: din doua parti. Prima parte are 1.2 m si a doua parte are 80cm.

Telecomanda: pe fir

A doua generatie Cerberus este cu totul altceva. Toate neajunsurile primei generatii au fost remediate acum si castile au primit un suflu nou. Le-am primit la fix ca sa le folosesc cu noua mea placa audio, ASUS Strix Soar. Fara sa vreau am facut combinatia perfecta.

Am conectat castile direct la placa audio dedicata, mi-am facut setarile preferate din soft si am inceput sa ma joc si sa ascult muzica. Credeti-ma pe cuvant ca nu am folosit castile ATH niciodata de cand am primit Cerberusurile.

Sunetul este FOARTE apropiat de castile mele, insa sunt momente in care limitarile isi fac simtita prezenta. Este totusi o diferenta de sunet, insa nu atat de mare incat sa ma deranjeze. Castile Cerberus sunt foarte confortabile, au cupe mari si moi care nu devin deranjante in timpul unei sesiuni lungi de gaming.

Totusi, fiindca am primit o pereche noua, elasticitatea lor este mai tare la inceput. Presiunea pe urechi este destul de mare, insa in timp se vor lasa. Nu va faceti grji. Au fost facute cateva schimbari la nivel de design fata de prima generatie. Castile au acum o banda metalica de sustinere, de aici si cresterea in greutate. Buretele care vine pe cap este acum mai moale si mai confortabil. De asemenea si cupele sunt mai mari.

Microfonul a ramas acelasi, tot detasabil si flexibil. Pe fir ai o telecomanda de volum si cu buton de Off pentru microfon. Sa nu uit. Pe telecomanda ai si un microfon, deci poti sa folosesti castile si la telefon.

Firul este foarte lung, cam 2 metri daca nu ma insel. Este atat de lung incat uneori este deranjant, dar csf, ncsf. ASUS Cerberus m-a impresionat placut la capitolul muzica, deoarece la gaming este clar ca se comporta excelent in orice tip de joc.

Insa nu ma asteptam sa se descurce atat de bine in muzica. Volumul ridicat oferit de placa audio le-au pus in valoare, bass-ul foarte clar si deloc puternic nu acopera celelalte sunete si te bucuri din plin de toate notele muzicale. Este senzational ce a reusit ASUS sa faca cu aceste casti.

Gasiti castile la eMAG la pretul de 399 lei. Totusi, gasiti si prima versiunea la 199 lei.