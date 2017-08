Review Allview X4 Soul Lite – telefon accesibil cu camere duale

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Am amanat acest review de cateva saptamani si imi cer scuze pentru asta inca de la inceput. Am primit telefonul acum ceva timp si l-am folosit aproape zilnic pentru diferite activitati. Am inteles care este punctul sau forte, iar in randurile urmatoare o sa va prezint avantajele si dezavantajele acestui telefon si daca merita achizitonat.

Ambalaj si design

Telefonul vine impachetat foarte bine intr-o cutie tipica pentru Allview. La interior o sa gasim numeroase accesorii si manuale. Manualele o sa le ignoram, noi nu le citim niciodata. In schimb primim o folie de protectie, o carcasa din plastic dur semi transparenta, casti, incarcator si cablu USB.

Telefonul se prezinta foarte bine la capitolul design. Este construit din plastic si metal, iar capacul spate nu este detasabil desi lasa impresia asta. Este un unibody finisat frumos si din fata poate sa semene cu orice alt telefon de la Samsung, HTC sau Huawei. Nu zici ca este un Allview.

Pe partea frontala are un buton Home ce include si un senzor de amprenta. Este un senzor foarte bun si rapid, insa butonul are o cursa scurta. Totusi ma bucur ca se poate apasa si nu este doar un alt buton senzitiv.

Pe lateral stanga este doar sertarul pentru cartele, iar in dreapta butoanele de volum si cel de power. Mi se par cam firave, dar trecem cu vederea. Jos are un difuzor mono, portul micro USB si un difuzor. Sus este jack-ul pentru casti, o amplasare care mie imi lasa de dorit la orice telefon. Nu are nici o logica amplasarea si sper ca toti producatorii sa puna mufa de jack jos. Atata timp cat o sa mai existe pe telefoane.

Pe spate avem surpriza sa vedem doua camere aproape identice. La prima vedere sunt absolut identice. Au aceeasi dimensiune, seamana perfect la lentile, insa difera putin. Una este de 13MP si alta de 2MP care o ajuta pe prima sa realizeze fotografiile cu un efect interesant. Ajungem si acolo.

Specificatii

Procesor MediaTek Octa Core 1.5GHz

RAM 4GB

Stocare 32GB

Ecran 5.5 inch Full HD IPS

Baterie 3000 mAh

Camera foto principala 13+2MP

Dual SIM

Senzor amprenta

Camera frontala 8MP

Ecran

Display-ul folosit este o combinatie care nu are cum sa nu functioneze corect. Clasicul 5.5 inch IPS cu rezolutie Full HD pe care il intalnim pe majoritatea telefoanelor accesibile. Nu am ce sa ii reprosez. Se vede clar, are culori naturale si raspunde bine la atingere. Este combinatia reusita.

Difuzor

Dezamagit complet la aceest capitol. Desi are un volum ridicat, calitatea lasa mult de dorit. Bassul lipseste, iar sunetele inalte sunt sparte. Nu sunt redate corect si uneori bazaie. Cred ca Allview putea sa vine cu o solutie mai buna, stiu ca se poate. Am testat telefoane de la ei cu difuzoare foarte bune si chiar mai accesibile.

Baterie

Bateria are o capacitate de 3000 mAh. Cred ca este produsa de LG, caci majoritatea telefoanelor care au baterie de 3000mAh se lauda ca este made by LG. Nu stiu aici, dar bag mana in foc ca asa este. Si autonomia nu este rea deloc, dar nici ceva iesit din comun. Ca orice alt telefon o sa-l bagi la incarcat seara cand te culci. Chiar daca mai ramane cu ceva zeama in el, nu o sa iti ajunga pentru a doua zi. Dar garantat o sa te tina pana te bagi in pat indiferent de cate aplicatii deschizi sau cat de mult stai pe internet.

Sistem de operare

Ruleaza Android 7 si are aplicata tema Allview. Vine cu cateva aplicatii preinstalate, insa nimic care sa iti ingreuneze prea mult telefonul. Se misca bine, rapid, insa are momente cand agata. Nu stiu daca este vina lui Android sau Allview, insa este clar ca are inca unele mici probleme de soft. Din pacate.

Camera foto

Aici voiam sa ajung si cred ca si voi. Camera foto sau camerele foto integrate pe Allview X4 Soul Lite sunt promitatoare la prima vedere, insa in practica nu sunt….meh. Analizand strict calitatea pozelor pot spune ca nu sunt rele, dar nici cele mai grozave. Ma asteptam la mai mult. Ai o gramada de setari ca la orice alt telefon, insa focusul este usor lent, iar rezultatele nu sunt la nivelul la care ma aspteptam eu. Va las pozele ca sa vedeti chiar voi.

A doua camera de 2MP este acolo pentru a creea un efect interesant. Cred ca se numeste Bokeh ( parca asa ii zice) si imi aduce aminte de HTC M8 si camera sa care defocaliza fundalul din jurul subiectului. Cam asta vrea sa faca si acest Allview si reuseste, dar nu la aceeasi calitate.

Am atasat cateva mostre foto ca sa vedeti si voi cum ies pozele. Da, sunt bune, dar ma asteptam la mai mult din partea acestor camere. Cred ca Allview poate mai mult de atat.

Concluzie si pret

Allview X4 Soul Lite este un telefon bun dar de la care ma asteptam sa primesc mai mult. Are un senzor de amprenta foarte rapid, la fel de bun ca cele de pe telefoanele de top. Bateria are o autonomie buna si iti asigura fara probleme o zi de munca. Ecranul este un punct forte, fiind o reteta care niciodata nu a dat gresi. Totusi, difuzorul si camera foto m-au dezamagit. Sper ca Allview sa remedieze aceste probleme la generatia urmatoare.

Costa pe site-ul eMAG 1149 lei in versiunea cu 3GB de RAM sau 1349 in versiunea cu 4GB de RAM. Il mai gasiti la eMAG