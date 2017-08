Review laptop Acer Aspire 7 A715-71G

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Tot de la Acer am primit un alt model din seria Aspire. Acest model este mai cuminte la prima vedere, insa pastreaza acelasi design sobru si elegant in echilibru cu un hardware puternic. Noi l-am folosit in fiecare zi si nu ne-a dezamagit la nici un capitol.

Nu difera foarte mult de ultimul model testat si anume Aspire V15 Nitro, insa acesta este un model de business. Modelul de fata are valente business, insa la fel de bine se poate descurca si in gaming. Specificatiile il recomanda si pentru acest lucru, insa aspectul lui si micile functii in plus il recomanda cu incredere catre mediul business.

Specificatii

Ecran: 15.6 inch IPS Full HD

Procesor: Intel Kaby Lake i7 7700HQ

Placa video: GTX 1050Ti 4GB

RAM: 24GB DDR4

Stocare: 512GB SSD +2TB HDD 5400RPM

Retea: LAN Gigabit, Wi-Fi AC, BT 4.1

Porturi: 3x USB, 1x USB C, 1x HDMI, jack audi 2.1, cititor card, LAN

Baterie: 48Wh

Dimensiune: 381 x 263 x 263 mm

Greutate: 2.38Kg

Corpul sau este construit din plastic si aluminiu fiind o combinatie reusita. Tastatura are si Numepad ceea ce o face si mai utila in momentele in care vrei sa faci calcule rapide. Se apasa foarte usor, nu este galagioasa si in timp devine foarte confortabila. Eu m-am obisnuit dupa doar o zi cu ea.

Trackpad-ul este generos de mare si integreaza si un senzor de amprenta. De aceea va spuneam ca micile detalii fac diferenta dintre un laptop business si unul de gaming.

Difuzoarele nu sunt extrem de puternice si nici nu au tehnologii SF ca la modelele de gaming. Sunt difuzoare simple care se aud foarte bine si la un volum suficient de tare pentru o camera.

Ecranul este una dintre componentele importante. Are o luminozitate bogata si o rezolutie mare incat sa vezi fara probleme si scrisul ala mic cu asterix de dupa un mail important. Din ce am vazut prin alte reivew-uri, multi se plang de calitatea ecranului. Eu nu am avut nici o problema cu el. Are o luminozitate bogata, culori normale pentru un IPS si nu are probleme de tip bleeding.

Mi-a placut tare mult constructia lui. Atentia la detalii este clara, laptop-ul avand finisaje de nota 10, iar capacul se poate ridica si cu o singura mana. Nu am gasiti nici o parte care sa scartaie sau care sa imi lase impresia unei constructii de slaba calitate.

Laptop-ul are un hardware puternic care fata cu brio la orice task. Poti sa deschizi cate Excel-uri vrei si tot nu il vei putea bloca. Am instalat si cateva jocuri pe el ca sa vad cum se descurca, poate corporatistul din tine vrea sa se joace in pauza de masa.

Laptop-ul a reusit sa-mi ofere o experienta buna spre foarte buna in jocurile cele mai populare. Am facut un tabel unde puteti vedea FPS-urile. Eu zic ca este chiar foarte bine pentru un laptop care nu doreste sa fie catalogat drept unul pentru gaming.

Joc Setari FPS Min FPS Max FPS Mediu Tomb Raider Mediu 8 45 27 HITMAN Mediu 3 61 32 GTA 5 Mediu 12 55 34 BF1 Mediu 21 49 35 Sniper Elite Mediu 17 76 47 Far Cry Primal Mediu 8 51 30

Mi-a mai placut ca este usor de umbla in interiorul lui. Daca vrei sa ii adaugi mai multa memorie RAM sau vrei sa inlocuiesti HDD-ul cu un SSD, o poti face foarte usor. Cele doua au capace dedicate pentru a putea umbla usor la ele.

La partea de conectica sunt putin dezamagit. Am incercat sa conectez laptop-ul acasa la cele doua monitoare si spre surprinderea mea nu am reusit. Si asta pentru ca ofera doar o iesire HDMI. Consider ca in 2017 este nevoie de mai mult de atat, macar un HDMI in plus sau un Display Port. Este necesar.

Era sa uit. Are un USB C pe partea stanga prin care CRED ca poti sa redai imagine pe un monitor cu USB C. Nu am incercat pentru ca nu dispun de un monitor cu USB C si nici cablu. Dar cred ca merge.

Daca tot suntem la conectiva, are si un card reader, port LAN, 3 USB-uri, un jack de casti 2.1 si mufa de alimentare pe dreapta. Stie si Wi-Fi pe 5GHz 🙂

Cat despre autonomie, laptop-ul ofera cateva ore de functionare. Sa fiu sincer nu prea l-am tinut pe baterie tocmai pentru ca lucram non stop pe el si nu voiam sa raman fara atunci cand imi era lumea mai draga. Dar au fost cateva momente cand nu am avut de ales. Nu am reusit sa consum toata bateria in timpul pe care l-am folosit, dar garantez pentru 4 ore de autonomie cel putin daca nu il fortati.

Laptop-uri Acer gasiti la eMAG si la PC Garage.