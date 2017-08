Nvidia felicita AMD pentru Threadripper

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Nu stiu din ce motive, Intel si Nvidia au fost considerate companii care colaboreaza tot timpul atunci cand vine vorba de combinarea unui procesor cu o placa video. Multe persoane considera ca un procesor AMD nu poate functiona cu o placa video Nvidia si nici un procesor Intel nu poate functiona cu o placa video AMD. Este total gresit si nu inteleg de unde s-a ajuns la aceasta concluzie.

Probabil ca exista o oarecare colaborare, insa nu exista incompatibilitate intre ele. Totusi, acum ca AMD are cel mai bun procesor din lume, Threadripper, seria Ryzen 3, 5 si 7 este la acelasi nivel, chiar peste in unele cazuri, in comparatie cu Intel Core i3, i5 si i7, avem in sfarsit competitie! Si Nvidia a felicitat in mod public AMD pentru acest lucru, in special pentru Threadripper.

AMD a inceput sa investeasca in publicitate, lucru care le lipsea enorm pana in prezent. Se fac glume pe seama problemelor intalnite la Intel, meme-uri in care AMD este ridicata in slavi, si multe altele. Probabil le stiti si voi.

Totusi, Intel stie ca a pierdut. Cel putin pe moment. Urmeaza sa vedem si replica lor cat de curand.