Trust DECI – o boxa portabila foarte galagioasa

Am primit o boxa portabila care sa-mi satisfaca nevoile auditive atunci cand sunt cu prietenii la un picnit prin tara. De obicei punem muzica la masina, dar nu putem in permanenta sa o tinem pornita. De aceea o boxa portabila este un partener foarte bun. Va spun impresiile mele despre boxa Trust Deci in randurile de mai jos.

Boxa are un aspect deosebit si imi aduce aminte de un model pe care l-am testat anul trecut in vara. Nu ii spun numele ca sigur il stiti. Totusi, boxa aceasta reuseste sa aiba un design foarte reusit. Este construita din materiale de buna calitate si chiar da impresia ca ar rezista la unele socuri si chiar apa. Toate porturile ii sunt acoperite de un capac din plastic. Totusi, nu scrie nicaieri ca ar rezista la apa deci nu ma risc. Probabil a fost pus pentru estetica.

Desi din poze nu pare, boxa are dimensiuni generoase. Este destul de mare, dar se poate transporta foarte usor. Este cat o sticla de apa la 0.5l, nimic ingrijorator. Are in pachet un inel de prindere si o poti atarna de ghiozdan sau alte lucruri.

Se poate conecta la telefon prin jack sau bluetooth. Indiferent de metoda de conectare o sa ai un sunet foarte puternic si de o calitate buna in functie de melodiile pe care le asculti. Spun acest lucru deoarece am observat ca la melodiile rock, sunetele inalte nu se aud tocmai clar. Este o boxa portabila nu un sistem audio, deci pot intelege acest lucru.

Basul este destul de pronuntat si nu pot sa zic nimic rau asupra lui. Pare ca boxa are o incinta speciala pentru a produce un bass mai pronuntat. Volumul este foarte ridicat si poti da o petrecere cu ea. Nu exagerez cu nimic cand spun asta.

La capitolul autonomie nu am nici un motiv de plangere. Nu am apucat sa ascult muzica non stop la ea, dar de cand este la mine nu a fost nevoie sa o incarc niciodata si am ascultat peste 20 de melodii.

Distanta de functionare prin bluetooth este la fel de surprinzatoare. Abia dupa 20m a inceput sa piarda semnalul. Deci intr-un apartament nu ai avea probleme.

Plus ca are si microfon si poti sa o folosesti ca handsfree in masina sau prin alte locuri. Si chiar se aude bine.

Boxa are si un pret bun. Costa la eMAG 179 lei, iar pentru un companion ca acesta eu zic ca merita banutii. O sa ramaneti surprinsi de calitatea sunetului.