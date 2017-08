ADATA PowerBank P20000D – baterie externa care merita toti banii

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Am prin casa cateva baterii externe de diferite capacitati, insa nici una mai mare de 10.000 mAh. ADATA mi-a trimis o baterie de 20.000 mAh ca sa nu am probleme cand raman ore in sir fara curent electric sau cand plec in excursii.

In ultima vreme am fost plecat destul de des. M-am folosit de aproape toate bateriile externe ca sa-mi incarc iPhone-ul si celelalte gadget-uri personale sau ale prietenilor. Toate s-au golit foarte repede si dupa m-am chinuit sa le incarc pe fiecare in parte.

ADATA P20000D este o baterie externa cu o capacitate uriasa de 20.000 mAh. Din numele ei va dati seama. Aceasta baterie nu are functii deosebite. Nu incarca rapid si nici nu face clatite. In schimb face ce trebuie sa faca cel mai bine. Are doua porturi USB ca sa-ti incarci simultan doua telefoane sau doua tablete, dar si o lanterna. Lanterna este geniala, mi-a fost de mare folos.

Pe ecranul ei puteti afla cat mai are autonomie si cand se incarca sau cand trimite curent catre un telefon. Nimic complex.

Este destul de micuta pentru o baterie cu o capacitate atat de mare, iar greutate nu este ceva iesit din comun. O poti baga in buzunarul de la spate si nu o sa-ti plangi de mila.

In pachet are si un cablu USB pentru incarcare. Apropo, se incarca destul de greu, este si normal. Cam in 8-9-10 ore in functie de incarcator. Eu mi-am incarcat iPhone-ul de cel putin 3 ori si nu am incarcat bateria niciodata. Intr-o luna a ajuns sa aiba 52%. Cred ca o sa uit sa o incarc…

Bateria costa 149 de lei la eMAG. Merita investitia daca esti pe drumuri. Acum vad ca are si reducere. Noi o recomandam.