LEAGOO KIICAA MIX – unul dintre cele mai frumoase telefoane chinezesti

LEAGOO KIICAA MIX este unul dintre cele mai frumoase telefoane chinezesti pe care le-am vazut in ultima vreme. Aspectul inedit este dat de ecranul 18:9 care nu are margini. Acest design a primit si o denumire: All Screen Design.

LEAGOO KIICAA MIX are ecran de 5.5 inch si avem deja primele imagini cu el. Dispune de camere duale pe spate, un senzor de amprenta in butonul Home si va fi disponibil in 3 versiuni. Momentan nu este lansat, apare in august, insa LEAGOO ne tine in suspans cu acest telefon.

Cel mai ieftin model costa 90 de dolari si are procesor quad core, 2 GB de RAM si 16GB de stocare. Modelul de 140 de dolari are procesor octa core, 3 GB de RAM si 32GB de stocare. Iar cel mai scump model de 180 de dolari are procesor octa core, 6GB de RAM si 128GB de stocare.

Partea interesanta acum vine. Puteti vota care versiune vi se pare mai utila, iar cea mai votata va fi produsa in serie. Aveti sansa sa castigati si un cupon de 30 de dolari daca va abonati la newsletter.

