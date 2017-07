Review AMD Ryzen 1300X – procesor de buget pentru gaming

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

AMD a lansat astazi Ryzen 3, seria de procesoare de buget destinate gaming-ului casual in rezolutie Full HD. Aceste procesoare concureaza in mod direct cu modelele Intel Core i3 din ultima generatie, insa este o diferenta mare intre ele. Ryzen 3 ofera mai multe avantaje pe hartie, insa trebuie sa vedem cum se descurca in practica.

Noi am primit o platforma cu Ryzen 3 1300X si Ryzen 3 1200. Astazi va prezentam review-ul pentru 1300X, iar maine sau sambata postam si review-ul pentru 1200. Diferenta dintre cele doua procesoare tine doar de frecventa. Ryzen 1300x ruleaza la 3.5 GHz si poate ajunge pana la 3.7GHz in Turbo. Ryzen 1200 este ceva mai slabut. Porneste de la 3.1 GHz si ajunge pana la 3.4 GHz.

Platforma de test

CPU – Ryzen 1300X – 619 lei

MB – MSI B350 Tomahawk – 514 lei

RAM – 16GB DDR4 Geil EVO X – link AICI

GPU – RX 480 ASUS Strix 8GB

PSU – Seasonic 620W – link AICI

Cooler – stock

SSD – Samsung EVO 840 120GB – modele AICI

HDD – 2x Seagate 1TB 7200RPM – modele AICI

Teste din jocuri

Am rulat toate testele pe rezolutie Full HD, aceasta fiind cea mai comuna rezolutie printre gameri. Plus ca aceste procesoare sunt unele accesibile, iar cine da 500 lei pe un procesor nu cred ca isi cumpara un monitor 2K sau 4K. Pana si AMD spune ca aceste procesoare vor rula foarte bine jocurile in rezolutie Full HD. Setarile folosite pentru jocuri au fost cat se poate de ridicate. Am cautat cea mai buna solutie pentru a putea rula fluid cu peste 30 sau chiar peste 60FPS. Nu toate jocurile au rulat pe Ultra sau Very High, insa majoritatea au fost rulate pe High.

Tineti cont ca nu toate jocurile si aplicatiile sunt optimizate pentru Ryzen 3, nici bine nu a aparut pe piata. Cele care sunt deja pe piata se descurca asa cum stiu, cele care vor urma sa apara vor fi perfecte. Totusi, rezultatele sunt uimitoare si am observat o schimbare majora fata de FX 6300, fostul meu procesor tactat la 4.5GHz.

Rise of the Tomb Raider a fost rulat pe setari High, cele presetate de joc. HITMAN la fel, iar rezultatele sunt cele pe care le vedeti si voi. Doar DOOM a rulat pe setarile maxime.

Benchmark-uri

Temperaturi

Aici difera foarte mult de solutia de racire. Eu am un cooler stock FOARTE silentios. Nu exagerez cand spun asta. Am avut o solutie de racire Zalman CNPS10X Performa pe vechiul procesor si era chiar mai zgomotoasa. Acest cooler isi face treaba decent. Nu il auzi in idle, iar in full load incepe sa scoata niste sunete normale. Dar nu deranjante. Totusi, pentru o racire mai bune o sa apelez la o solutie cu lichid.

Temperatura in idle este de 34 de grade, iar temperatura ambientala de 25 de grade. In full load ajunge pana la 60 de grade, ceea ce nu este deloc rau pentru un cooler stock. Procesorul are un TDP de 65W, deci un cooler aftermarket nu are rost. Poate doar daca vrei sa ii faci OC.

Concluzie

Ryzen 3 1300X este un procesor care merita fiecare banut. Desi noi nu avem o platforma cu Intel Core i3 sa facem niste teste de comparatie, s-a ocupat Linus de asta. Pentru banii ceruti, 600 de lei la PC Garage, acest procesor este o solutie foarte buna. Chiar daca in unele jocuri este mai slab cu 5-6 FPS fata de un i3 concurent, Ryzen castiga la productivitate. Este mai rapid, mult mai rapid chiar, in aplicatii gen Adobe, Photoshop sau tot ce tine de lucru. Pentru cu nu o stai toata ziua sa te joci. Mai ai si de lucru, iar procesorul trebuie sa fie capabil sa le faca pe toate. In plus, daca faci si stream s-ar putea ca un i3 sa nu faca fata deloc. Ryzen are avantajul celor 4 core-uri native, iar acest lucru se va vedea in multitasking. Eu nu l-as vedea neaparat ca pe un rival pentru i3, ci o solutie intre i3 si i5, fiind capabil sa se descurce in mai multe situatii, in unele cazuri fiind la fel de potent precum un i5.

Daca vreti sa vedeti si alte teste cu Ryzen, v-am lasat mai jos cateva review-uri realizate de noi. Intre timp pregatim si review-ul pentru Ryzen 3 1200, insa performanta va fi asemanatoare, poate cu 2-3 FPS-uri mai slab. Tineti aproape.