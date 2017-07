Am renuntat de tot la DVD-RW

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Desi nu sunt foarte in varsta, am prins cu drag vremurile in care se foloseau dischetele. Si eu le-am folosit si tin minte si acum cand am stricat primul floppy disk in incercarea mea de a baga tot felul de chestii in el cand eram mic.

Imediat dupa am inceput sa utilizez CD-urile. Le foloseam la greu cand eram in scoala generala ca sa transfer muzica de la colegi sau faceam schimb de jocuri pe CD. Ulterior am trecut la DVD-RW, cam acum 10 ani.

Din pacate am renuntat la DVD-RW dintr-un motiv foarte simplu si cred ca si voi il stiti. CD-urile sau DVD-urile nu mai sunt atat de populare ca acum 5-10 ani. Totul se intampla pe stick. Bine, sunt cateva cazuri in care CD-urile sau DVD-urile se folosesc cu brio, insa nu este si cazul meu.

Nu ma uit la filme de pe DVD, am Netflix, Youtube sau chiar Torrent, de ce sa nu recunosc. Muzica o am pe stick-uri sau direct pe HDD. Pozele si alte documente sunt salvate pe HDD-ul extern.

Inca am o colectie foarte frumoasa de CD-uri cu muzica din 90-2000, insa le-am salvat si pe PC in caz de urgenta.

In concluzie nu am de ce sa mai folosesc DVD-RW. Nu mai am CD-uri sau DVD-uri pe care sa le folosesc, iar in cazul in care trebuie sa reinstalez un Windows folosesc un stick de memorie.

Voi pastra un DVD-RW pentru orice eventualitate. Poate chiar imi cumpar unul extern pe USB, dar nu cred ca merita investitia.

Voi mai folositi CD-urile sau DVD-urile?