Review Huawei P9 Lite 2017 – filmare in studio

Am avut ocazia sa ma joc ceva timp cu Huawei P9 Lite 2017, un telefon mid range lansat intr-un mod foarte ciudat. Stiu ca prin iarna am pomenit de el, iar atunci aveam deja pe piata P10 Lite si nu i-am inteles rostul. Nici acum nu inteleg prea bine strategia celor de la Huawei, dar ce mai conteaza? Este un telefon bun si am avut ocazia sa-i filmam review-ul intr-un studio pus la dispozitie de Huawei. Totul a fost aranjat de ei, noi doar ne-am expus fata.

Telefonul a fost un sample, nu a venit in cutie si avea mici defecte absolut normale pentru un telefon sample. Produsul final vine in cutie si insotit de accesorii, evident fara probleme.

Specificatii

Ecran: 5.2 inch Full HD IPS

Procesor: Kirin 655 octa core 2.1 GHz

RAM: 3 GB

Stocare: 16GB + slot microSD

Baterie: 3000mAh

Camera foto principala: 12MP

Camera foto frontala: 8MP

Android: 7.0

Trecand putin prin design-ul telefonului, Huawei P9 Lite mi-a placut. Stica pe fata si pe spate curbata 2.5D, camera integrata complet in carcasa, senzorul de amprenta amplasat foarte bine pe spate, iar butoanele Android sunt virtuale. Arata foarte bine, insa aluneca de pe orice suprafata. Oriunde il puneam trebuia sa am grija sa nu imi scape. In mana sta foarte bine, il poti utiliza cu o singura mana daca ai degetele ceva mai mari. Ale mele parca nu vor sa mai creasca.

Interfata este simpatica. In prima faza ai toate aplicatiile ravasite pe o pagina. Nu ai meniu de aplicatii. Insa poti opta pentru asta din setari. Este foarte permisiv, poti sa-l personalizezi cum iti taie capul. Are o gramada de teme, interfata iti ofera numeroase functii practice si poti schimba culorile, fontul sau poti aranja aplicatiile dupa cum te taie capul. La capitoul asta nu am ce sa ii reprosez.

Totusi, fiind o interfata proprietara Huawei instalata pentru interfata clasica de Android, sunt momente in care o sa mai agate pe ici pe colo. Totusi, fata de interfata clasica Android, Emotion UI arata mult mai bine si iti ofera mai multe functii de personalizare.

Sunt si cateva aplicatii care vin preinstalate, insa pe majoritatea le poti sterge. Pe mine nu m-au deranjat si le-am ascuns intr-un folder si am uitat de ele. Singura care mi s-a parut utila era Manager Telefon. Acolo puteai sa ii cureti memoria, sa-l scanezi de virusi si alte cateva imbunatatiri de moment.

Ecranul are 5.2 inch, panou IPS si rezolutie Full HD. Este o combinatie reusita, sunt convins ca ati mai vazut telefoane cu acest ecran. Se vede bine, culori naturale, luminozitate bogata, unghiuri bune de vizualizare etc. Este reusit, nimic de comentat.

Difuzorul este amplasat in grila inferioara ca la iPhone. Totusi nu se aude prea grozav. Sunetul este puternic, dar spart. Nu are bass, iar vocile sunt redate prea puternic.

Camera foto are 12MP si este combinata cu un senzor frontal de 8MP. Probabil stiti combinatia, le-ati mai vazut si la alte telefoane de prin China. Oricum este de bine. Camera este foarte buna, mai ales cea frontala. Faci niste selfie-uri de nota 10 daca ai lumina buna. Eu nu ma omor cu astfel de poze si am facut cateva pe fuga as spune. Nu sunt prea fotogenic.

Camera principala mi s-a parut neasteptat de buna. Pare ca arde putin fotografiile si culorile sunt in unele cazuri usor suprasaturate. Dar te gandesti si la cati bani ai dat pe telefon. Filmarile sunt si ele bune chiar si pe timp de noapte. In raport cu banii ceruti, camerele foto sunt de nota 10. Uiti de orice minus.

Bateria nu este ceva wow. Ca orice alt telefon din zilele noastre o sa il bagi la incarcat cand ajungi acasa de la serviciu. Intr-o utilizare normala o sa mai ramai cu 40% baterie la sfarsitul zilei. Eu zic ca e bine, dar nu te poti risca sa mergi asa a doua zi. Poate doar daca nu esti o persoana dependenta de net.

Review-ul text se incheie aici deoarece am lasat o parte si in review-ul video. Trebuie sa il vedeti si pe acela 🙂

Huawei P9 Lite 2017 este un telefon care merita banii. Noi il recomandam. Il gasiti la eMAG la 999 lei sau la PC Garage tot la 999 lei.