Am testat AOC AG251FZ si BenQ XL2540, doua monitoare cu 240Hz

Am avut ocazia sa testez pentru cateva saptamani doua monitoare foarte performante. Dupa cum probabil v-ati dat seama sunt destinate gamingului. Ambele modele au cateva lucruri in comun, insa cel mai important aspect este rata de refresh de 240Hz. Am vrut sa vad daca este o diferenta majora intre 144Hz si 240Hz si daca merita achizitia unui astfel de monitor.

V-am oferit pana acum numeroase review-uri la monitoare AOC si BenQ. Vreau sa va spun ca ceea ce am avut eu pe birou sunt modele performante. Exceleaza in gaming, insa nu au dotari tehnice mai deosebite fata de celelalte modele pe care le-am testat in trecut. Sunt doar modele mai noi care au o rata de refresh mai mare.

Modelul de la AOC se numeste AG251FZ si face parte din seria AGON. Daca nu gresesc este prima data cand testez un monitor AOC din aceasta serie. Am fost si la lansarea acestuia in Romania si am putut vedea o prezentare ampla. Insa nu se deosebeste cu nimic fata de alte monitoare de gaming, asta la prima vedere. Are rezolutie Full HD, panou TN cu 1 ms timp de raspuns, un stativ solid, design impunator, suport de casti si gradatii pentru inaltime.

Ce il deoseste este rata de refresh. Are 240Hz si este compatibil cu AMD FreeSync. Desi au fost cateva probleme prin iarna cu driver-ul AMD, in prezent am putut sa il folosesc fara probleme. Se pare ca AMD a rezolvat erorile care nu permiteau o buna functionare a monitorului pe 240Hz.

Imaginea oferita de monitorul AOC este una buna, normala. Nu pot spune ca este ceva iesit din comun. Este un panou TN evoluat care ofera culori foarte bune si o luminozitate ridicata. Ar putea inlocui fara probleme un IPS ieftin la toate capitolele, mai putin unghiurile de vizualizare.

Un lucru dragut este telecomanda. AOC a pus la pachet o telecomanda foarte aratoasa care iti permite sa controlezi monitorul mult mai usor. Este mica, se poate pune oriunde si poti accesa meniul monitorului si chiar profile dedicate pentru fiecare tip de joc. Este foarte intuitiva.

Despre monitorul BenQ am tot cuvinte de lauda. Are tot panou TN, rezolutie Full HD, timp de raspuns 1 ms si rata de refresh de 240Hz. Desi le-am configurat cat de bine am putut, caci le-am folosit in paralel, monitorul BenQ mi-a oferit o imagine mai buna. Probabil este un panou mai nou, caci calitatea imaginii este vizibil mai buna dupa toate setarile si calibrarile facute. O sa vezi diferenta doar daca le pui unul langa celalalt, altfel amandoua se vad exceptional. De fapt, nici nu ma mira caci modelul BenQ este mult mai scump.

BenQ a optat pentru un design mai clasic. Nicaieri pe partea frontala a monitorului nu scrie denumirea sau numele companiei. Poate sa nu iti distraga atentia, cine stie. La fel ca modelul AOC, se inalta, se inclina si are gradatii pentru a tine mine in ce pozitie l-ai lasat in caz ca cineva iti umbla la el. Totusi, ceea ce m-a surprins au fost aripioarele care se monteaza pe laterale. Rolul lor este sa nu fi distras de imprejurari, ochiul tau sa fie concentrat fix pe monitor. De asemenea, ar putea fi utile cand nu vrei ca cineva sa traga cu ochiul la ce lucrezi tu.

Si el are o telecomanda asa cum am mai vazut si la alte modele din trecut. Mi se pare mai simpla decat cea de la AOC. De asemenea este compatibil cu AMD FreeSync.

Tinand cont ca aceste doua monitoare sunt la fel de bune ca si celelalte modele de top pe care le-am testat, iar diferenta majora este data doar de rata de refresh, consider ca acolo trebuie sa punctez.

Cei care spun ca nu exista nicio diferenta intre 60Hz si 144Hz se insala amarnic. Nu doar ca diferenta este vizibila, insa este si mai sanatos sa folosesti un monitor cu o rata de refresh mai mare de 60Hz.

Dupa ce un an de zile am folosit monitoare de 144Hz si am fost nevoit sa fac trecerea la 60Hz, am avut dureri groaznice de cap si de ochi. Nici acum nu am reusit sa ma obisnuiesc cu 60Hz si fac tot posibilul sa evit sa lucrez cu aceasta rata de refresh. Este suficient o data sa stai in fata unui monitor de 120 sau 144Hz ca sa simti diferenta si nici ca iti mai vine sa te intorci inapoi la vechiul monitor.

In prezent folosesc un monitor cu 60Hz, cel personal, insa cele pe care le-am avut la teste in ultima perioada au avut 144Hz, iar pe al meu s-a pus praful. Cand am primit noile modele cu 240Hz eram curios daca exista o diferenta notabila. Spre surprinderea mea….nu este nici o diferenta aici.

Nu este nicio diferenta deoarece ai nevoie de jocuri care sa ruleze la peste 144FPS ca sa observi diferenta. Astfel, daca nu ai o centrala nucleara in camera, un monitor de 240Hz este inutil. La fel de bine iti poti cumpara unul de 144Hz.

Dar, tinand cont ca un astfel de monitor costa aproape 2000 de lei, chiar peste poate, nu cred ca o persoana care a cheltuit 2000 sau 3000 de lei pe un PC isi va cumpara un monitor care costa cat unitatea. Dar daca unitatea costa peste 1000 de euro, atunci cred ca se poate opta pentru un astfel de monitor, din bun simt. Un PC de 1000- 2000 de euro este capabil sa duca jocurile in rezolutie mai mare de 144FPS, deci ai nevoie de un monitor capabil.

Diferenta exista, nu se pune problema ca este un marketing fals, insa trebuie sa iti permiti aceasta diferenta. In prezent consider ca 144Hz sunt suficienti pentru gaming la nivel ridicat. Iar daca ai dureri de cap sau de ochi cand stai in fata PC-ului iti recomand sa incerci un monitor de 144Hz, s-ar putea sa ramai surprins.

Ambele monitoare mi-au placut in mod egal si fiecare te atrage intr-un anumit fel. AOC are un design mai futurist, BenQ este mai clasic si are niste aripioare interesante. Imaginea este o idee mai buna la BenQ, dar AOC este mai ieftin. Totul tine de buget si de gusturi.

Modelul BenQ Zowie XL2540 costa la PC Garage 2439 lei, insa in prezent nu mai este in stoc. Dar il mai gasesti la evoMAG la 2499 lei. Modelul AOC AGON AG251FZ costa 1783 lei la PC Garage.