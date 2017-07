Tastatura Trust GXT 880 – PRO si CONTRA

DĂ-NE UN să știm că îți place 🙂

Dupa ce mi-am achizitionat un kit complet de la Razer care contine un Mamba TE 2015 si o Chroma TE 2016, am refuzat sa cred ca poate exista ceva mai bun. Pur si simplu am inchis ochii la tot si ma loveam cu pumnii in piept ca perifericele mele sunt foarte bune. De fapt sunt doar scumpe. Recent am testat o tastatura de la Trust, un model accesibil care mi-a intrecut toate asteptarile. Ba chiar am inceput sa renunt la tastatura mea Razer.

Trust GXT 880 este o tastatura situata putin peste segmentul entry level. Estetic nu iese cu nimic in evidenta fiind o tastatura sobra, clasica. Totusi, ascunde cateva secrete. In primul rand este iluminata cu LED-uri albe. Arata foarte bine noaptea si poti seta intensitatea.

Insa marele ei secret sunt tastele mecanice. De fapt switch-urile. Ele sunt proprietare Trust si sunt de tipul White. Nu stiu exact care este echivalentul lor de la Cherry si nu vreau sa spun o prostie.

Cursa tastelor este medie spre scurta si este silentioasa. In comparatie cu a mea Razer care trezeste toata casa, GXT 880 pare sa fie o tastatura clasica cu membrana. Este foarte silentioasa pentru o tastatura mecanica, lucru care imi aduce aminte de switch-urile MX Brown. Dar v-am spus, nu stiu exact echivalentul lor si nu vreau sa induc lumea in eroare.

Tastatura are picioare clasice de inaltare. Are dimensiuni normale si cateva taste care ies in evidenta. Poti seta intensitatea luminii si chiar sa aplici efecte. Sunt foarte cool si poti sa iti uimesti prietenii, caci in realitate nu prea au rost.

Are si un mod de gaming care dezactiveaza tastele care nu isi au rostul precum tasta Windows. E foarte enervant sa apesi din greseala pe ea. Totusi, in Windows 10 am vazut ca nu mai functioneaza deoarece isi da seama (Windowsul) cand esti intr-un joc.

Tastele F1, F2, F3 si F4 pot fi configurate ca taste Macro si are taste speciale pentru a opri sunetul imediat sau iluminarea. In rest este o tastatura normala, nu iese in evidenta cu nimic.

Totusi, materialele din care este construita si senzatia pe care ti-o ofera in timpul utilizarii te fac sa crezi ca este o tastatura mult mai scumpa, premium chiar.

Cursa de 2mm, sunetul produs de switch-uri si iluminarea alba, foarte curata, m-a facut sa o utilizez zilnic pentru o buna perioada de timp. Nu stiu cum v-ati simti voi, insa dupa ce am dat 800 de lei pe tastatura mea, sa stiu ca una de 300 si un pic de lei este mai buna, chiar ma simt prost.

Este foarte comoda, te poti juca foarte linistit cu ea. Iti ofera strictul necesar pentru orice tip de activitate si chiar nu pot sa zic ca este o tastatura rea.

Singurul minus ar putea fi lipsa unui palm rest, dar cand ma gandesc ca sunt modele mult mai scumpe care nu vin cu asa ceva, o iert.

Va recomand sa ii acordati putina atentie daca vreti sa va cumparati o tastatura. Pe mine m-a impresionat placut si voi tine cont de ea cand voi mai face recomandari.

Tastaturi de la Trust puteti gasi la PC Garage cu preturi de la 61 de lei. Modelul de fata este disponibil la evoMAG la pretul de 360 de lei.