AMD a castigat o cota mare de piata cu ajutorul lui Ryzen

AMD este pe val si asta numai datorita lui Ryzen, o platforma noua la inceput de cariera care are nevoie de maturizare. Datorita rezultatelor foarte bune vizibile cu ochiul liber in practica si in testele sintetice, multe persoane au dat la o parte platforma Intel pentru un AMD Ryzen. Cunosc si eu cazuri! Cota lor de piata a crescut enorm, fiind probabil cea mai mare crestere din istorie.

Sa explicam. Daca in Q4 2016 Intel avea o cota de piata de 81.9% iar AMD de 18.1%, in Q2 2017 Intel are 69% cota de piata si AMD 31%. Vorbim doar de 2 trimestre, anul inca nu s-a terminat. Aceasta crestere este oferita de procesoarele Ryzen, placile video neavand legatura cu acest grafic.

Procesoarele AMD au cresut cu 10% in piata, fiind cea mai mare crestere din istoria AMD. Rezultatele sunt oferite de PassMark, insa nu sunt luate in calcul toate vanzarile AMD. Sa nu uitam ca in consolele Xbox si PS sunt procesoare AMD. In plus, nu s-au putut calcula toate procesoarele AMD care sunt acum in uz. Deci cu siguranta cota de piata este mai mare, insa PassMark nu poate sa ofere aceste informatii.

AMD are in prezent o cota de piata de 31%, fiind cea mai rapida crestere din ultimii 10 ani. Si probabil Ryzen este cea mai de succes platforma din istoria AMD-ului.