Review casti Plantronics BackBeat Pro 2

Am renuntat sa mai folosesc casti de tip over-ear sau over-head de cand mi-am luat iPhone 6S. Si asta pentru ca am realizat cat de bune sunt castile care vin la pachet cu el. Pur si simplu nu am simtit nevoia sa imi cumpar o pereche noua de casti. Ba chiar mi-am vandut castile vechi Sony. Am primit in test o pereche de la Platronics dedicata pentru smartphone. Nu este deloc ieftina, insa merita toti banutii. Uite de ce consider ca asa ar trebui sa arate orice pereche de casti pentru oras.

In primul rand sa va prezint specificatiile:

Active Noise Canceling

Drivere de 40 mm by Plantronics

Autonomie 24 ore

Bluetooth Class 1

Open listening mode (2 microfoane)

Smart Sensors

Design compact

Control pe casca

Jack audio

Alerte vocale

Design

Deoarece discutam despre o pereche premium, materialele folosite la contructia castilor sunt de cea mai buna calitate. Cupele sunt imbracate in piele, la fel si banda de sustinere la exterior. Pe interior este material textil. Plasticul folosit este de o calitate superioara, atat la atingere cat si la aspect. Pe fiecare casca o sa vezi plastic in 3 culori, iar unul are chiar imitatie de lemn.

Sunt foarte usoare, comode cand le pui pe urechi si usor de transportat. Cupele se rotesc la 90 de grade si le poti pune intr-un saculet special ce vine la pachet.

Reglajul pe inaltime se realizeaza manual pentru fiecare casca in parte. Mecanismul are o banda metalica si puteti seta la precizie fiecare treapta. Are 12 trepte in total.

Despre functionalitate

Incep cu cireasa de pe tort: sunt wireless! Nu ai nevoie de cablu ca sa le conectezi la telefon. Iar pe iPhone merg impecabil. Totusi, daca vrei le poti conecta si prin jack.

O functie tare interesanta si care primeste toata aprecierea mea este Open Mic. Castile au si un microfon atasat, deci le poti folosi si pentru convorbiri. Insa poti folosi microfonul si in alt mod. Cand activezi aceasta functie primesti in casti sunetul din exterior. Tot ce capteaza microfonul la exterior iti este redat in casti. Astfel ca nu mai este nevoie sa le dai jos de pe cap atunci cand te intalnesti cu cineva sau vrei sa intri intr-un mazin. Doar activezi microfonul de pe butonul dedicat, muzica se pune pe pauza si gata. Cand opresti microfonul melodia continua de unde a ramas. Mentionez si atentia la detalii. Muzica se opreste si porneste cu efectul fade.

Noise Cancellation este prezent si are un efect foarte puternic. Simti imediat cand este activat. Sunetul de la exterior este anulat in proportie de 70% (dupa parerea mea, nu am folosit aparate speciale de masurat). Cu castile pe cap, muzica pornita si NC activat, nu auzi nici macar metroul sau claxoanele de la masini. Este periculos sa mergi asa pe strada.

Nu am terminat. Atunci cand asculti muzica si pur si simplu iti dai jos castile de pe cap, melodia se pune pe pauza si revine automat cand le pui inapoi. Cat de tare e asta?

Pe casca stanga ai 3 butoane pentru control: play si pauza (un buton), next si back. Inelul din jurul lor este pentru volum. Trebuie doar sa provoci un impuls in sus sau jos si volum se schimba. De asemenea, butoanele Next si Back au langa ele un cioc de plastic putin mai inaltat incat sa-l simti la deget.

Tot pe casca stanga ai un slider pentru a activa/dezactiva functia Open Mic si functia de NC. Pe casca dreapta este situat jack-ul si portul micro USB pentru incarcare, dar si slider-ul de power/bluetooth si butonul de Mic Off. Casca dreapta are si un buton ascuns. Daca apesi pe plasticul de pe casca primesti informatii despre starea bateriei.

Nu le-am incarcat niciodata prin micro USB. In primul rand ca bateria are o autonomie foarte mare, cam 2-3 zile de ascultat muzica pana la serviciu si inapoi. Iar la serviciu le folosesc prin jack la laptop si se incarca in acest fel.

Calitatea audio nu este una iesita din comun. Nu au un volum extrem de ridicat, insa se aud suficient de tare incat sa nu mai auzi nimic in jurul tau. Claritatea este buna atata timp cat iti faci si tu setarile corecte din egalizator. Au bass suficient, nu atat de tare incat sa iti pocneasca vasele de sange, iar vocea este cristalina.

La volum maxim am intalnit o problema la melodiile cu bass de 40Hz. Casca stanga distorsioneaza, insa probabil eu am primit un sample. Nu cred ca o pereche de casti care costa 1000 de lei sa aiba astfel de probleme.

Singura lor problema apare cand afara este foarte cald. Urechile iti vor transpira si simti asta cand ai castile pe cap. Transpiratia se aduna pe cupe si este deranjant.

Le-am folosit cu placere in fiecare zi si nu am simtit nici macar o secunda ca sunt prea scumpe. Sunt perfecte pentru oras, iar cele doua functii importante, Open Mic si Noise Cancellation sunt bestiale. Nu cred ca mi-as cumpara casti care sa nu aiba aceste doua functii.