Netgear Arlo Q – camera de supraveghere pentru interior cu acces de pe telefon

Lucrez cu camere de supraveghere in fiecare zi. Au inceput sa faca parte din viata mea si recent mi-am achizitionat si un sistem complet de supraveghere pentru exterior. Solutiile pentru interior sunt destul de interesante, iar diferiti producatori incearca sa se remarce cu tot felul de tehnologii sau servicii care sa te faca sa le achizitionezi. De data asta nu vorbim de un producator mic. Modelul Arlo Q de la Netgear este unul cu pretentii de la un brand mare.

Aceasta camera de interior are dimensiuni mici si se poate monta cam oriunde. Are o talpa rezistenta si aderenta, carcasa din plastic glossy si un cablu lung de alimentare. Poti sa o pui chiar si pe cea mai inalta mobila din casa. Dar pana sa o montezi mai bine o configurezi. De apreciat ca foloseste port micro USB.

Pentru a configura camera nu trebuie sa ai experienta. Daca nu te descurci gasesti pasii de instalare in manualul de utilizare. Totusi, ai nevoie de aplicatia Arlo pentru iOS sau Android. Daca vrei sa te complici poti face configurarea din browser, insa e mai comod de pe telefon.

Fa-ti un cont cu un user si o parola, iar mai departe o sa apesi un buton si o sa scanezi un cod QR. Totul e foarte simplu. De mentionat ca atunci cand scanezi codul QR trebuie sa o faci cu camera de supraveghere Arlo Q! Cand iti apare pe telefonul codul QR, pune camera la o distanta de 10-20cm de telefon. Cand a citit codul o sa scoata un bip de notificare.

Un lucru util pe care l-am apreciat la aceasta camera este microfonul si difuzorul. Desi sunt camere mai ieftine care dispun de microfon si difuzor, Arlo Q reuseste sa ofere o calitate mai buna. Poti comunica cu persoanele dintr-o incapere atunci cand esti plecat. Poti sa comunicii cu membrii familiei de pe telefon si sa ii auzi foarte clar. Microfonul inregistreaza sunetele foarte bine, chiar si cele mai fine.

Calitatea imaginii se ridica la standardele actuale. Rezolutia Full HD este suficienta si poti vedea foarte clar detaliile unei fete. Filmarea pe timp de noapte se face in alb-negru, insa calitatea imaginii este buna. Tinand cont ca este o camera de interior, iar distantele nu sunt foarte mari, rezultatele sunt multumitoare.

Camera are si senzor de miscare. Acesta este util daca doriti sa salvati spatiul de stocare. In cazul in care aveti o stocare limitata, puteti selecta ca filmarea sa inceapa atunci cand camera detecteaza miscare. Daca aveti animale in casa este o problema deoarece nu are imunitate la ele.

De asemenea poate inregistra doar cand aude ceva. Functia este utila la prima vedere, insa daca vecinul incepe sa faca pe instalatorul o sa primesti o alarma falsa. De asemenea, daca pisica sau catelul incep sa faca zgomote, functia nu mai este atat de utila.

Din setari puteti programa camera dupa bunul plac. Puteti seta un orar personalizat si camera sa functioneze intr-un interval stabilit de dvs. De exemplu intre 8:00 si 19:00 cand sunteti la munca. Sau sa activeze detectia la miscare intr-un anumit interval, ca atunci cand sunteti acasa sa nu functioneze inutil.

O alta functie interesanta se numeste Geofencing. Aceasta foloseste GPS-ul telefonului si activeaza camera cand plecati de acasa si opreste filmarea sau detectia de miscare cand ajungeti acasa. Setati adresa dvs in aplicatie, iar atunci cand parasiti locatia salvata o sa stie ca nu mai sunteti in zona.

Legat de inregistrare, totul se face in Cloud. Eu nu sunt de acord cu asta, insa din ce in ce mai multi producatori opteaza pentru acest tip de stocare. Camera nu are slot microSD, deci nu aveti de ales. Aveti o saptamana in care puteti stoca gratuit informatia, iar dupa cele 7 zile o sa fiti nevoiti sa scoateti din buzunar ~11 euro pe luna.

Din pacate am gasit si cateva bube. Daca vrei ca si sotia ta sau prietena sa aiba acces la camera o sa vezi ca nu se poate. Aplicatia permite accesul doar unei singure persoane. In plus, daca vrei sa oferi camera cuiva trebuie sa iti stergi contul sau sa elimini camera din contul tau. Altfel nu se va putea conecta nimeni la camera. Deci mare grija.

Despre pret nu am ce sa comentez. Pare mare pentru noi, insa merita fiecare leut. Costa putin peste 1000 de lei si o gasiti cam greu. Lista magazinelor AICI.